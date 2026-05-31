Kreuzfahrtschiff 'Hondius' nach Hantavirus-Ausbruch wieder einsatzbereit

Das Kreuzfahrtschiff 'Hondius' darf nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion den Hafen von Rotterdam wieder verlassen. Drei Passagiere, darunter eine Deutsche, waren während einer Reise an einer Infektion mit dem gefährlichen Hantavirus gestorben. Das Schiff wird ab dem 13. Juni wieder für Kreuzfahrten genutzt.

Die Gesundheit sbehörde von Rotterdam gab am Samstag bekannt, dass das Kreuzfahrtschiff Hondius wieder in See stechen darf. Die Behörde bestätigte, dass das Schiff effektiv gesäubert und die Desinfektion gemäß den vorgeschriebenen Richtlinien durchgeführt wurde.

Der Eigner des Schiffes, Oceanwide Expeditions, hatte zuvor erklärt, dass die Hondius nach Abschluss aller Inspektionen den Hafen von Rotterdam verlassen und ab dem 13. Juni wieder für Kreuzfahrten eingesetzt werden soll. Der Ausbruch des gefährlichen Hantavirus ereignete sich während einer Reise der Hondius von der Südspitze Argentiniens zu den kapverdischen Inseln. Drei Passagiere starben an den Folgen der Infektion, darunter eine deutsche Staatsbürgerin.

Hantaviren verursachen schwere Atemwegserkrankungen, gegen die es keine Impfung gibt. Die Viren werden in der Regel durch Urin, Kot und Speichel infizierter Nagetiere übertragen. Das Schiff war am 18. Mai im Hafen von Rotterdam eingetroffen.

Nach der Evakuierung der Passagiere waren einige Besatzungsmitglieder an Bord geblieben. Diese letzten Besatzungsmitglieder verließen das Schiff nun, nachdem die behördlichen Auflagen erfüllt waren. Die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs markiert das Ende eines dramatischen Kapitels für Oceanwide Expeditions und die betroffenen Reisenden





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