Krankenhaus St. Josef in Braunau feiert Vielfalt im Team

Das Krankenhaus St. Josef in Braunau hat seine internationale Belegschaft mit einem Fest gewürdigt. Menschen aus 51 Nationen arbeiten dort zusammen und sorgen für eine reibungslose Gesundheitsversorgung.

Im Krankenhaus St. Josef in Braunau arbeiten derzeit Menschen aus 51 verschiedenen Ländern und vier Kontinenten zusammen. Von den insgesamt 1.685 Beschäftigten haben 559 keinen österreichischen Pass, was etwa ein Drittel der gesamten Belegschaft ausmacht.

Die größte Gruppe unter ihnen kommt mit 320 Personen aus Deutschland, gefolgt von Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Ungarn und Syrien. Die beeindruckende Vielfalt im Team wurde nun mit einem 'Fest der Vielfalt' gewürdigt, das unter dem Motto 'Viele Nationen - ein Zuhause' stand.

'Wir haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal diese große Vielfalt mit einem Fest gefeiert. Die Resonanz war so groß und positiv, dass wir auch in diesem Jahr rund um den Welttag der kulturellen Vielfalt ein Fest organisiert haben', sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Braunauer Krankenhauses. Beim Fest der Vielfalt haben die Mitarbeiter ein internationales Buffet mit Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern wie Eritrea, Bosnien, Kroatien, Afghanistan, aber auch aus dem Innviertel und aus Bayern vorbereitet.

Der Veranstaltungsort wurde mit Girlanden und Flaggen aus aller Welt geschmückt, aus den Lautsprechern erklang Musik aus verschiedenen Ländern





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