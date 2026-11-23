Das Krankenhaus Braunau startet mit der Bauetappe Franziskus die größte Investition seiner Geschichte. Bis 2033 entstehen auf 12.500 Quadratmetern 552 neue Räume für 82,39 Millionen Euro.

Das Krankenhaus Braunau plant die größte Investition in seiner gesamten Geschichte. Mit dem Bauprojekt Bauetappe Franziskus entstehen in den kommenden Jahren 552 neue Räume auf einer Fläche von 12.500 Quadratmetern. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 82,39 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sind für das Frühjahr 2029 vorgesehen und sollen bis zum Jahr 2033 abgeschlossen sein.

Umfang und Ausstattung der Baumaßnahme

Nach der Eröffnung eines neuen Gebäudeteils im Juni 2024 folgt direkt das nächste Großprojekt. Die geplante Erweiterung umfasst ein modernes Therapiezentrum sowie zusätzliche Ambulanzräume für die Patientenversorgung. Auch die infrastrukturelle Versorgung der Mitarbeiter wird verbessert, darunter durch den Bau einer modernen Betriebsküche. Für die Pflegeausbildung stehen künftig neue Räumlichkeiten zur Verfügung.

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Der FraCampus, die Pflegeschule des Krankenhauses, profitiert direkt von diesen Erweiterungen. Ziel ist es, jungen Menschen attraktive Karrierewege in den Pflegeberufen aufzuzeigen. Zudem wird die Kinderbetreuungseinrichtung des Hauses erweitert, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für das Personal zu erleichtern. Für die Beschäftigten entstehen darüber hinaus 83 neue Dienstzimmer.

Finanzierung und politische Unterstützung

Die Finanzierung des Projekts erfolgt zu siebzig Prozent aus Landesmitteln und zu dreißig Prozent durch die Trägerin. Das Land Oberösterreich übernimmt neunzig Prozent der Kosten, also rund 74,15 Millionen Euro. Die restlichen zehn Prozent, das entspricht 8,24 Millionen Euro, tragen die Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Dies unterstreicht die gemeinsame Verantwortung für die langfristige Sicherung des Gesundheitsstandorts im Innviertel.

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Landeshauptmann Thomas Stelzer betont die Bedeutung des Vorhabens für die gesamte Region. Er stellt klar, dass eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen erreichbar sein muss. Die Investition in die Bauetappe Franziskus wird von ihm als klares Bekenntnis zum Krankenhaus Braunau gewertet. Durch diese Maßnahmen wird die Position eines wichtigen Gesundheitsstandorts im Innviertel nachhaltig gestärkt.

Verbesserungen für Patienten und Mitarbeiter

Eine zentrale Verbesserung für die Patienten betrifft die barrierefreie Erreichbarkeit. Der Haupteingang des Krankenhauses wird abgesenkt, sodass Personen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität künftig leichter Zutritt erhalten. Zudem wird die gesamte neu entstehende Infrastruktur klimatisiert. Diese technische Ausstattung soll das Wohlbefinden von Patienten und Personal in allen Räumen deutlich erhöhen.

Auch die Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander unterstützt das Projekt ausdrücklich. Sie verweist darauf, dass beste Gesundheitsversorgung Qualität und Erreichbarkeit voraussetzt. Im Mittelpunkt ihrer Argumentation stehen stets die Patientinnen, Patienten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Die Erweiterung gilt als Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Standorts.

Ausblick und langfristige Perspektiven

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2033 geplant. Bis dahin wird das Krankenhaus Braunau seine Kapazitäten erheblich ausbauen. Die neuen Räumlichkeiten sollen die Versorgungsstruktur in der Region nachhaltig verbessern. Gleichzeitig schaffen die Investitionen Zukunftschancen für den Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen.

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Die Partnerschaft zwischen dem Land Oberösterreich und den Franziskanerinnen von Vöcklabruck zeigt, wie öffentlich-private Zusammenarbeit funktionieren kann. Die klare Zusage der Politik bestätigt die strategische Bedeutung des Krankenhauses. Mit der Bauetappe Franziskus wird ein fundamentaler Beitrag zur modernen Gesundheitsversorgung im Innviertel geleistet.