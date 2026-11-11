Nach dem 24‑jährige Mann in Krakau tauchen Polizei und Politik auf aggressive Spannungen hin. Der Täter wird als rechtsextrem eingestuft, die FPÖ widerspricht. Unklare Motive bleiben.

Am 06.04.2024 erschüttert ein 24‑jähriger Mann in Krakau die Stadt, als er aus einem fahrenden Auto allein sechs Menschen tötet, darunter eine Niederösterreicherin. Die Überreste der Opfer, einschließlich der Mutter, des Vaters und der Schwester des Angreifers, werden im Familienhaus gefunden. Nach dem Schusswechsel erwirft der Attentäter sein Leben.

Ermittlungen zeigen rechtsextremes Profil

Die Krakauer Polizei und polnische Behörden untersuchen die Wohnung des Täters auf Motive. Dort wurden nachweislich rechtsextreme Symbole, Websites zu Anders Breivik und andere Inhalte gefunden. Innenminister Marcin Kierwinski bestätigte bereits am Abend des Anschlags, dass alles auf eine Faszination mit rechtsextremen Ideologien hindeutet.

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Politische Reaktionen spalten die Österreicher

Außenministerin Beate Meinl‑Reisinger des Neos tweetete auf X, dass der Attentäter sich als Rechtsextremer identifiziere. Susanne Fürst aus der FPÖ widersprach sofort und behauptete, der Schütze sei ein "linker Regenbogen/Refugees Welcome"-Aktivist. Fürsts Aussage bezog sich jedoch auf keine offiziellen Daten, sondern bestand aus spekulativer Interpretation.

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Die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Ermittlungen

Der Anschlag löste bei der polnischen Öffentlichkeit und in Österreich intensive Debatten aus. Die polnische Justizministerin Waldemar Żurek betonte, dass ohne eindeutige Beweise ein Motiv nicht bestätigt werden könne, obwohl die Täterseite klar gegen rechts steht. Der Fall bleibt offen und die Suche nach einem konkreten Grund geht weiter. In den Medien vereint die Politisierung der Tragödie die rechte und linke Linkseite in unterschiedliche Narrative.