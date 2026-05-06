Kräftige Gewitter und mögliche Superzelle ziehen über Österreich hinweg

Am Mittwoch ziehen kräftige Gewitter über Österreich hinweg, wobei Salzburg und das Innviertel besonders betroffen sein könnten. Laut SkywarnAustria ist lokal sogar eine Superzelle möglich. Die Gewitter verstärken sich zunächst, bevor sie auf ihrem Weg nach Osten wieder abschwächen. In der Nacht breiten sich kräftige Windböen bis in den Wiener Raum aus.

Kräftige Gewitter ziehen über Österreich hinweg und könnten am Abend insbesondere Salzburg und das Innviertel treffen. Laut der Wetter plattform SkywarnAustria besteht lokal sogar die Möglichkeit einer Superzelle .

Bereits am Nachmittag sind einzelne Gewitter am bayerischen Alpenrand möglich, die auch den Norden Vorarlbergs und den äußersten Norden Tirols betreffen könnten. Die Gewitter ziehen ost- bis nordostwärts und verstärken sich dabei. Aufgrund der guten Windscherung ist die Bildung einer Superzelle am Südrand der Linie wahrscheinlich. Auf dem Weg nach Osten schwächen sich die Gewitter jedoch rasch ab.

In der Nacht breiten sich kräftige Windböen auch ohne Niederschlag bis in den Wiener Raum aus. Einzelne Gewitter können sich zudem schon am Nachmittag vom Flachgau bis ins Waldviertel entwickeln. Im südlichen und westlichen Bergland bilden sich ab Mittag Schauer und Gewitter, während im Norden und Osten zunächst noch häufig die Sonne scheint. Erst am Nachmittag ziehen vom Innviertel bis ins Waldviertel isolierte Gewitter durch.

Im Westen und Süden hat die Sonne dagegen kaum eine Chance. Vom Bodensee ausgehend frischt lebhafter Westwind auf, in der Osthälfte weht tagsüber noch lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen liegen von West nach Ost zwischen 18 und 28 Grad Celsius. Im Osten und Südosten verläuft der Tag bei einem Sonne-Wolken-Mix noch freundlich, allerdings gehen ab dem späten Vormittag erste lokale Schauer nieder.

An der Alpennordseite halten sich meist von Beginn an viele Wolken. Am Nachmittag ziehen im Bergland und im Norden und Osten nach einer vorübergehenden Auflockerung weitere Schauer und Gewitter durch. Im Donauraum weht schwacher bis mäßiger Westwind, im Südosten lebhafter Südwestwind. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad Celsius.

Zu Beginn halten sich lokale Restwolken, meist ist es aber schon trocken und häufig sonnig aufgelockert. Tagsüber ziehen im Osten ein paar hohe Schleierwolken durch, an den Nordalpen bilden sich zudem Quellwolken und nachfolgend Schauer und Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad Celsius.

Nach Auflösung morgendlicher Restwolken bringt der Tag zunächst einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Tagsüber bilden sich zudem im Bergland ein paar Quellwolken und nachfolgend primär an den Nordalpen lokale Schauer und Gewitter. Überall sonst geht der Tag trocken und häufig sonnig zu Ende. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, dazu wird es mit maximal 24 Grad Celsius angenehm warm





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