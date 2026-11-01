KP Chinas verschärft Kontrolle über Parteimitglieder

Die Kommunistische Partei Chinas prüft Vermögen und Online-Aktivitäten von Funktionären zur Korruptionsbekämpfung und Konsolidierung von Xi Jinpings Macht.

Die Kommunistische Partei Chinas hat angekündigt, die Aufsicht über ihre Funktionäre drastisch zu verschärfen. Gemäß einem Dokument, das die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag nach Abschluss der Sitzung des Zentralkomitee s der Partei in Peking veröffentlichte, sollen nun das Vermögen und die Onlineaktivitäten von Kadermitgliedern genauer untersucht werden. Dieses Vorgehen ist Teil der Bestrebungen, die Integrität der Partei zu wahren und korrupte Strukturen im Inneren auszumerzen.

Vermögensprüfung und Online-Überwachung

Nur wenn sich die Partei beharrlich selbst reinige, könne sie ihren Charakter bewahren, betonte Staats- und Parteichef Xi Jinping. Man wolle die Partei von Unreinheiten und Viren befreien, hieß es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in dem Beschluss. Das Dokument war auf dem fünften Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei beschlossen worden, das von Montag bis Donnerstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hinter verschlossenen Türen in Peking tagte. Mit 162 festen und 117 wechselnden Mitgliedern erschienen nur sehr wenige Mitglieder des sonst weit mehr als 300 Kader umfassenden Zentralkomitees. In der mehrtägigen Sitzung war es vor allem um Führungsverhalten und den Kampf gegen Korruption gegangen.

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Die Resolution drängt auf eine strengere Überwachung. Beginnend mit hochrangigen Funktionsträgern werde die umfassende Führung und die regelmäßige Aufsicht von Funktionären verschärft und strenge Auflagen an ihre gesamte Laufbahn gestellt. Diejenigen mit Familienbesitz und Ausgaben, die ihr normales Einkommen weit überschreiten, werden untersucht und relevante Prüfungen vorgenommen. Auch Unternehmen von Ehepartnern und Kindern der Funktionäre würden genauer überprüft. Zudem wird die Onlineaktivität der Parteimitglieder besser reguliert, um das soziale Umfeld der Eliten zu kontrollieren.

Kampf gegen Krypto-Korruption und demokratische Effizienz

Die Partei wird auch Korruption bekämpfen, die über Kryptowährungen und Blockchain-Technologien läuft. Das Plenum habe eine Entscheidung zur Förderung einer umfassenden und strikten Führung der Partei verabschiedet, die auch eine Verringerung der Korruption unter Parteikadern einschließe, berichtete Xinhua weiter. In der Resolution wird nicht zuletzt zu einer Verbesserung der Effizienz parteiinterner Demokratie aufgerufen. Mitglieder sollten mehr Möglichkeiten bekommen, ihre Meinung zu sagen. Dies soll die Legitimität der Führung innerhalb der Hierarchie stärken.

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Politischer Kontext und Ausschlüsse

Beobachter und Beobachterinnen zufolge dienen die Maßnahmen vor allem dazu, Xi bei einem für das zweite Halbjahr 2027 geplanten Parteitag eine vierte Amtszeit zu sichern. Eine vierte Amtszeit als Generalsekretär und damit Chef der Kommunistischen Partei wäre seit der Ära des Revolutionsführers und Gründervaters der Volksrepublik China Mao Zedong beispiellos. Staatsmedien hatten zuletzt auch berichtet, dass 33 ranghohe Parteimitglieder ausgeschlossen wurden. Dazu gehört das Politbüromitglied Zhang Youxia, einst Chinas ranghöchster General.

Erstmals offiziell bestätigt ist auch der Ausschluss des verschwundenen Ex-Leiters der internationalen Abteilung der Kommunistischen Partei und bekannten Diplomaten Liu Jianchao, dem einst der Posten des Außenministers zugetraut worden war. Der Antikorruptionskämpfer Zhang Shengmin wurde diese Woche dagegen als neues Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees gewählt. Der Armeegeneral sitzt bereits in der mächtigen Zentralen Militärkommission, die Chinas Volksbefreiungsarmee befehligt.

Auswirkungen auf die Militärführung

Das eigentlich siebenköpfige Gremium war in einer Welle von Disziplinarermittlungen auf nur noch zwei Mitglieder zusammengeschrumpft: Zhang sowie Staats- und Parteichef Xi. Die übrigen Generäle hatten ihrer Ämter verloren, darunter eben auch Xis jahrelanger Weggefährte Zhang Youxia. Diese strukturelle Verkleinerung des Führungsgremiums unterstreicht die Intensität der aktuellen Säuberungsmaßnahmen innerhalb der oberen Ebenen der chinesischen Staats- und Parteispitze.

Fortsetzung der Antikorruptionskampagne

Unter Xi erlebt die Kommunistische Partei seit Jahren eine harte Antikorruptionskampagne. Jedes Jahr ermittelt die Disziplinarkommission gegen Hunderttausende ihrer mehr als 100 Millionen Parteimitglieder. Mitte Oktober erfasste die Kampagne etwa den früheren Bürgermeister der Metropole Chongqing, Huang Qifan, der Verbindungen zu anderen geschassten Topkadern hatte, aber lange nicht angetastet wurde. Beobachter sahen darin eine Beschleunigung von Xis Antikorruptionskampagne.

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Im Vorfeld des Plenums veröffentlichte die parteieigene Ideologiezeitschrift Qiushi eine Rede Xis vom Jänner, in der er mangelnden Reformeifer und Bestechlichkeit unter den Parteimitgliedern anprangerte. Der hohe Druck muss unerschütterlich aufrechterhalten werden, sagte Xi demnach. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Partei ihre Führungsrolle im Lande langfristig stabilisiert und interne Widerstände gegen die zentrale Autorität wirksam unterbindet.