Das Skigebiet Télégiettes im Wallis bietet gratis Lifte. Alain Bosco finanziert den Betrieb mit Spenden und eigenen Mitteln für 60.000 Franken pro Saison.

Im Kontrast zu den allgemein steigenden Skipass preisen in alpinen Gebieten bietet das kleine Skigebiet Télégiettes im Schweizer Kanton Wallis ein einzigartiges Angebot: Der Liftbenutzung steht ein Preis von null Schweizer Franken gegenüber. Diese außergewöhnliche Initiative wird von dem Unternehmer Alain Bosco getragen, der das Projekt gemeinsam mit einer Gruppe freiwilliger Unterstützer finanziert. Das Ziel ist es, Wintersport zugänglicher zu machen und gleichzeitig die lokale Infrastruktur am Leben zu erhalten.

Historie und Standort des Projekts

Das Skigebiet Télégiettes befindet sich geografisch oberhalb der Stadt Monthey auf einer Höhe zwischen 1.300 und 1.800 Metern über dem Meeresspiegel. Alain Bosco entdeckte die Anlage im Jahr 2004, als diese bereits seit langer Zeit stillgelegt war. Der Unternehmer erkannte das Potenzial des Standorts und initiierte die Restaurierung der zwei vorhandenen Schlepplifte. Diese technischen Einrichtungen erschließen heute insgesamt acht Pistenkilometer. Das Angebot umfasst dabei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, darunter eine blaue und eine rote Abfahrt, die von Skifahrern und Snowboardern genützt werden können.

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Finanzierungsmodell und Betriebskosten

Die wirtschaftliche Grundlage des kostenlosen Konzepts basiert auf einer soliden finanziellen Struktur, die Alain Bosco persönlich mitgestaltet. Der Betrieb der Lifte verursacht pro Wintersaison Kosten in Höhe von rund 60.000 Schweizer Franken. Diese Summe deckt die notwendigen Wartungs-, Energie- und Betriebskosten ab. Die Finanzierung setzt sich aus zwei gleichwertigen Säulen zusammen: Etwa die Hälfte der benötigten Mittel wird durch freiwillige Spenden der Gäste gedeckt. Den verbleibenden Anteil übernimmt Alain Bosco aus eigenen finanziellen Mitteln. Dieses Modell verzichtet vollständig auf den klassischen Ticketverkauf, um Hürden für Besucher abzubauen.

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Personelle Struktur und Öffnungszeiten

Obwohl der Eintritt und die Nutzung der Lifte kostenlos sind, unterliegt das Angebot strengen zeitlichen Beschränkungen. Da Télégiettes nicht als kommerzieller Großbetrieb arbeitet, sondern auf dem Engagement von Alain Bosco und einer Gemeinschaft von freiwilligen Helfern basiert, können die Lifte nicht ganztägig oder wochentags durchgehend betrieben werden. Die Öffnungszeitpunkte richten sich primär nach der natürlichen Schneelage. In der Regel finden Liftbetriebe an Wochenenden statt, sobald ausreichende Schneeverhältnisse vorherrschen. Zusätzlich können an speziellen Terminen, wie etwa rund um die Weihnachtsfeiertage oder im Monat Februar, weitere Öffnungstage beschlossen werden.

Auswirkungen auf Gäste und Zukunftsaussichten

Für die Gäste im Wallis bedeutet dies eine Planungssicherheit, die jedoch aktive Informationsrecherchen erfordert. Die genauen Betriebszeiten sind nicht fixiert, sondern hängen stark von aktuellen Wetterprognosen und der Nachfrage ab. Interessierte sollten daher vor einem geplanten Ausflug unbedingt die offiziellen Informationen prüfen. Auf der entsprechenden Homepage ist zurzeit noch ein älterer Saisonkalender verfügbar, was die Bedeutung aktueller Abfragen unterstreicht. Alain Bosco und sein Team arbeiten daran, das Modell stabil zu halten. Solange die Schneelage es zulässt und die Freiwilligen zur Verfügung stehen, bleibt das Skifahren in Télégiettes ein unübertroffenes Schnäppchen im Alpenraum.