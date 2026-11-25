Ab 27. November dürfen Besucher in Bludenz an Adventfreitagen nach 12 Uhr sowie samstags ganztägig kostenlos in der Innenstadt parken. Dies unterstützt den lokalen Handel.

Die Stadt Bludenz kündigt für die kommende Advent swoche eine signifikante Lockerung der Parkbestimmungen an, um den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu fördern. Ab Freitag, dem 27. November, werden die Parkgebühren in der Bludenz er Innenstadt zu bestimmten Zeiten aufgehoben. Diese Maßnahme gilt speziell an den Freitagen ab 12 Uhr mittags sowie an den darauffolgenden Samstagen den gesamten Tag über. Damit erhalten Besucher und Einheimische eine attraktivere Möglichkeit, die Geschäfte der Innenstadt zu besuchen, ohne sich um Parkticket-Kosten kümmern zu müssen.

Umfang und technische Umsetzung der Gratis-Parksituation

Die kostenfreie Parkmöglichkeit erstreckt sich flächendeckend auf das gesamte Innenstadtgebiet von Bludenz. Laut Angaben der Stadtverwaltung sind sämtliche 23 Parkscheinautomaten in diesem Bereich von der Regelung betroffen. Die rechtliche Grundlage hierfür wurde bereits in der bestehenden Parkabgabeverordnung verankert, was eine klare und sofortige Durchführbarkeit der Aktion gewährleistet. Bürger und Gäste müssen sich keine neuen lokalen Sondergesetze merken, da die Regeln direkt an den Geräten selbst kommuniziert werden.

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Um die temporäre Aufhebung der Gebühren visuell eindeutig kenntlich zu machen, werden die Parkscheinautomaten in der diesjährigen Kampagne speziell dekoriert. Über den Displays der Automaten erscheinen traditionelle Nikolausschilder, die dem Nutzer signalisieren, dass an den betreffenden Tagen kein Parkticket gelöst werden muss. Diese grafische Anpassung sorgt dafür, dass auch unvoreingenommene Fahrer sofort erkennen, dass sie an den spezifischen Advents-Tagen kostenlos parken dürfen. Die Stadt Bludenz setzt auf diese direkte Ansprache am Punkt der Zahlung, um Verwirrung zu vermeiden und die Akzeptanz der Maßnahme zu erhöhen.

Wirtschaftliche Ziele und Position der Stadtverwaltung

Der Bürgermeister der Stadt Bludenz, Simon Tschann, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Initiative für die lokale Wirtschaftslage. In seiner Aussage betont er, dass die Adventszeit eine besondere und entscheidende Phase für die Innenstadt darstellt. Tschann verweist darauf, dass die lokalen Geschäfte eine große Auswahl an Waren bieten und durch persönliche Beratung einen Mehrwert gegenüber dem Online-Handel schaffen. Der Aufruf lautet, das passende Weihnachtsgeschenk direkt vor Ort zu finden, um die heimischen Betriebe zu unterstützen.

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Simon Tschann argumentiert, dass jeder Einkauf vor Ort nicht nur dem jeweiligen Händler zugutekommt, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort Bludenz stärkt. Durch die Entlastung der Parkgebühren soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, der speziell auf Weihnachtseinkäufe abzielt. Die Stadtregierung sieht dies als einen direkten Hebel, um die Besucherfrequenz zu erhöhen und den lokalen Handel in der intensiven Vorweihnachtszeit zu stabilisieren. Die Maßnahme ist somit kein reiner Service, sondern ein gezieltes Instrument der Wirtschaftsförderung.

Praktische Auswirkungen für Autofahrer und Konsumenten

Für die Nutzer der Innenstadt bedeutet die Änderung ab Freitag, 27. November, eine konkrete finanzielle Entlastung bei Kurzzeitparken. Wer am Nachmittag des freitags oder an einem der folgenden Samstage in der Innenstadt einkauft, spart die üblichen Gebühren. Dies soll insbesondere dazu dienen, die Hemmschwelle für spontane Besuche zu senken und die Verweildauer der Kunden im Stadtzentrum zu verlängern. Die ganztägige Gültigkeit an den Samstagen bietet dabei besonders Flexibilität für Familien und größere Einkaufstouren.

Die visuelle Kennzeichnung durch die Nikolausschilder an den Automaten dient als ständige Erinnerung an diese Möglichkeit. Durch die Kombination aus finanzieller Anreicherung und klarer Information soll das Einkaufserlebnis in Bludenz während der Adventszeit verbessert werden. Die Stadt Bludenz erwartet, dass diese gezielte Unterstützung dazu beiträgt, den lokalen Einzelhandel wettbewerbsfähig zu halten und die Lebensqualität im Zentrum der Stadt aufrechtzuerhalten. Mit dieser Strategie setzt sich die Verwaltung erfolgreich für die Attraktivität des urbanen Raums ein.