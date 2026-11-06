Kostenlose Kindergesundheitstage in Wien am 6. und 7. November

Bei den Kindergesundheitstagen in Wien können Eltern Kinder bis 14 Jahre am 6. und 7. November kostenlos checken lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wie es um die Gesundheit der eigenen Kinder steht, können Eltern in Wien am Freitag, 6. November, und am Samstag, 7. November, kostenlos prüfen lassen. Die ersten Kindergesundheitstage finden im CAPE 10 in Wien-Favoriten statt. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betont, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf ein gesundes Aufwachsen haben sollen.

Für die Untersuchungen ist keine Anmeldung notwendig. Eltern können am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr mit ihren Kindern in die Alfred-Adler-Straße 1 kommen. Die Angebote richten sich an Kinder bis 14 Jahre.

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Kostenlose Checks für Augen, Ohren und Zähne

Bei den Kindergesundheitstagen im CAPE 10 werden unter anderem Augen, Ohren, Zähne, Wachstum und Bewegungsapparat untersucht. Die Checks führt medizinisches Fachpersonal durch, unterstützt wird die Veranstaltung von der Medizinischen Universität Wien.

Eltern erfahren im Anschluss unmittelbar, ob bei ihrem Kind Auffälligkeiten festgestellt wurden. Dafür kommt ein Ampelsystem zum Einsatz. Grün bedeutet, dass nichts auffällig ist, Gelb und Rot zeigen an, dass weiterer Abklärungsbedarf besteht.

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Die Untersuchungen ersetzen jedoch keinen regulären Arztbesuch. Wer eine Auffälligkeit erkannt bekommt, sollte die weitere Abklärung über den behandelnden Arzt veranlassen.

Politische Stimmen zu gleichen Gesundheitschancen

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht solche Angebote vor allem für Familien als wichtig an, die sich im Alltag schwertun. Schumann argumentiert, dass kein Kind wählen könne, in welche Familie es hineingeboren wird. Gesellschaft könne jedoch dafür sorgen, dass Gesundheit nicht vom Einkommen der Eltern abhängt.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hebt hervor, dass die Stadt Wien mit der WiG die Vernetzung von Familien, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen und sozialen Einrichtungen unterstützt. Die Kindergesundheitstage sollen Kindern und Familien ermöglichen, Gesundheitswissen spielerisch und praxisnah kennenzulernen.

Schumann rückt zudem die seelische Verfassung von Kindern in den Mittelpunkt. Sie fordert, psychische Gesundheit ebenso ernst zu nehmen wie die körperliche und mehr niederschwellige sowie leistbare Unterstützungsangebote zu schaffen.

Impfstraße und Gesundheitschecks für Erwachsene

Eine Impfstraße mit Beratung bietet die Möglichkeit, den Impfstatus eines Kindes kostenlos überprüfen zu lassen. Angeboten werden unter anderem Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln, HPV, Pneumokokken und Influenza, außerdem ist die Sechsfach-Impfung vorgesehen.

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Für bestimmte Impfungen, etwa gegen FSME, Hepatitis A oder Meningokokken B, fallen Kosten an. Die Durchführung hängt zudem von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab. Auch Erwachsene können sich in einem Health Mobil unter anderem Blutdruck und Puls messen sowie ihr Herz-Kreislauf-Risiko bestimmen lassen.

Mitmachstationen und Beratung der Arbeiterkammer Wien

Mehr als 15 Mitmachstationen sollen dafür sorgen, dass Kinder neben den Untersuchungen auch Spaß haben. Im Teddybärkrankenhaus werden mitgebrachte Stofftiere behandelt, geröntgt und sogar operiert.

Kinder können außerdem einen Rettungswagen besichtigen, durch ein riesiges Gehirn spazieren oder sich auf einem Smoothie-Bike ihren eigenen Fruchtdrink erstrampeln. Am Samstag stehen zusätzlich Vorträge auf Türkisch und Arabisch auf dem Programm.

Die Arbeiterkammer Wien berät Eltern zu Fragen der Sozialversicherung und zu arbeitsrechtlichen Themen, etwa wenn Kinder erkranken. Schumann betont, dass gerade Familien mit besonderen Herausforderungen Orte brauchen, an denen sie unkompliziert Unterstützung finden.