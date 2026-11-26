Drei Monate nach Abschluss in Linz werden die genauen Kosten der ÖVP-Bürgerdialog-Tour bekannt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 227.777 Euro, was 157,63 Euro pro Person entspricht.

Die ÖVP blickt auf einen politisch turbulenten Sommer zurück, der durch eine bundesweite Reise des Bundeskanzlers geprägt war. Vom 16. Juli bis zum 25. August fand diese Veranstaltungstour unter dem Motto der direkten Bürgerbeteiligung statt. Ziel war es, den Dialog zwischen der Regierung und der Bevölkerung zu intensivieren und politische Anliegen direkt aufzunehmen. Drei Monate nach der Abschlussveranstaltung in Linz sind nun detaillierte Zahlen zur Organisation und zu den entstehenden Kosten der Tour verfügbar.

Organisatorische Details und Teilnehmerstruktur

Laut Berichten nahmen insgesamt 1.445 Bürger an den verschiedenen Veranstaltungen dieser Reihe teil. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte im Vorfeld durch den Meinungsforscher Peter Hajek, der eine möglichst repräsentative Zusammensetzung der Gruppe sicherstellen sollte. Ergänzt wurde dieser Kreis durch insgesamt 119 anwesende Medienvertreter, die die Debatten beobachteten. Die Gespräche dauerten pro Veranstaltung rund vier Stunden, in denen Fragen beantwortet und Anliegen diskutiert wurden.

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Die Moderation dieser Bürgergespräche übernahmen zwei bekannte Persönlichkeiten des österreichischen Medienbetriebs. Vera Russwurm moderierte fünf der Veranstaltungen, während Arabella Kiesbauer vier Termine leitete. Die gesamte Veranstaltungsreihe wurde von Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes geplant und umgesetzt. Diese enge Verknüpfung der Organisation mit dem Kabinett unterstreicht die offizielle Natur des Vorhabens.

Zusammensetzung der Gesamtkosten von 227.777 Euro

Die gesamten Durchführungskosten der Kanzler-Tour beliefen sich auf exakt 227.777 Euro. Den größten Einzelposten innerhalb dieses Budgets machten mit 147.377,24 Euro die unmittelbaren Veranstaltungskosten aus. Zu diesen direkten Ausgaben zählten unter anderem die Bezahlung des Ordnungsdienstes, Raummieten, Transportlogistik, Catering-Dienstleistungen sowie Übernachtungen. Interessanterweise fielen Übernachtungskosten nur bei vier der insgesamt neun Termine an, was auf die geografische Nähe vieler Veranstaltungsorte hindeutet.

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Über die reinen Veranstaltungslogistik hinaus wurden weitere Posten verbucht. Die Kosten für die Moderation und die allgemeine Veranstaltungsvorbereitung beliefen sich auf insgesamt 59.400 Euro. Dazu kamen 21.000 Euro für die wissenschaftliche und statistische Begleitung durch Peter Hajek. Zusätzlich zu diesen abgerechneten Durchführungskosten wurden aus den laufenden Budgetmitteln des Bundeskanzleramtes Ausgaben für eine Informationsinitiative finanziert. Diese umfasste unter anderem Schaltungen in Printmedien, deren genaue Höhe jedoch nicht beziffert wurde.

Vergleich mit anderen staatlichen Beteiligungsformaten

Um die Kosten von 227.777 Euro in Relation zu setzen, wird vom Bundeskanzleramt auf deutlich höhere Kosten bei anderen staatlichen Bürgerbeteiligungsformaten verwiesen. Ein direkter Vergleich zeigt, dass die Kosten pro Kopf bei der Kanzler-Tour relativ moderat ausfielen. Umgerechnet auf die Zahl der Teilnehmer beliefen sich die Durchführungskosten der Tour auf 157,63 Euro pro Person. Diese Angabe dient der Einordnung der finanziellen Bemühungen im Kontext politischer Dialogformate.

Ein Blick auf die Bürgerforen zur Überarbeitung der Sicherheitsstrategie unter der damaligen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) offenbart ein anderes Kostenbild. Bei dortigen vier Veranstaltungen mit insgesamt 100 Teilnehmern fielen Kosten in Höhe von 354.376 Euro an. Dies entspricht einem Wert von 3.543,76 Euro pro Person, was die Effizienz der Kanzler-Tour im Hinblick auf die Teilnehmerzahl unterstreicht.

Noch höhere Gesamtkosten verzeichnete der Klimarat unter der damaligen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ausgaben beliefen sich auf 2.041.447 Euro bei sechs Veranstaltungen mit insgesamt 100 Teilnehmern. Pro Person waren das durchschnittlich 20.414,47 Euro. Dieser massive Unterschied in der Kostenstruktur pro Kopf zeigt, wie unterschiedlich staatlich geförderte Dialogformate finanziell ausgestaltet sein können und verdeutlicht die wirtschaftliche Dimension politischer Beteiligungsprojekte in Österreich.