Kosovo-Wahl: Kurtis Partei verliert an Boden - Land vor neuer Krise?

Bei der dritten Parlamentswahl in 16 Monaten bleibt Albin Kurtis Partei Vetevendosje stärkste Kraft, verliert aber deutlich an Stimmen. Die niedrige Wahlbeteiligung und das starke Abschneiden der Opposition signalisieren Unmut. EU und Wähler fordern mehr Kompromissbereitschaft, um die politische Krise zu überwinden.

Bei Kosovo s dritter Parlamentswahl in 16 Monaten wird die Partei Vetevendosje von Premier Albin Kurti erneut stärkste Kraft, erleidet jedoch empfindliche Einbußen. Die vorgezogene Neuwahl am Sonntag brachte der linkspopulistischen Partei rund 43 Prozent der Stimmen, ein deutlicher Rückgang gegenüber den über 51 Prozent bei der letzten Wahl im Dezember 2023.

Die Wahlbeteiligung fiel auf nur 36,8 Prozent, was den Unmut vieler Bürger über die politische Dauerkrise widerspiegelt. Oppositionsparteien wie die Demokratische Partei Kosovos (PDK) mit 21,2 Prozent, die Demokratische Liga Kosovos (LDK) mit 17,7 Prozent und die Allianz für die Zukunft Kosovos (AAK) mit 7,2 Prozent konnten zulegen. Das Ergebnis ähnelt stark dem der Wahl vor 16 Monaten, als Vetevendosje bereits ihre absolute Mehrheit verlor.

Der Wahlausgang wird als Denkzettel für Kurti gewertet, der durch seinen Versuch, ohne Abstimmung ein ihm genehmes Staatsoberhaupt durchzusetzen, die im Dezember errungene Parlamentsmehrheit unnötig aufs Spiel setzte. Die beiden überflüssigen Urnengänge innerhalb von 16 Monaten haben den Kosovo rund 20 Millionen Euro gekostet, hinzu kommen entgangene EU-Mittel und gestoppte Investitionen. Die stellvertretende PDK-Vorsitzende Vlora Çitaku kritisierte, Kurti habe staatliche Ressourcen missbraucht und die Enttäuschung seiner Wähler sei an der niedrigen Wahlbeteiligung ablesbar.

EU-Erweiterungskommissar Marta Kos forderte eindringlich mehr Kompromissbereitschaft von allen Parlamentsparteien, insbesondere von Kurti, der als beratungsresistent gilt. In der Wahlnacht beteuerte Kurti zwar, zur Zusammenarbeit bereit zu sein, machte aber gleichzeitig die Opposition für die Krise verantwortlich. Nun stellt sich die Frage, ob der Wählerdenkzettel und der EU-Druck zu einer kooperativeren Haltung führen oder ob das Land in einen Zyklus endloser Neuwahlen und tieferer Krisen schlittert.

Experten befürchten, dass ohne eine stabile Regierung und einen gewählten Präsidenten die politische Lähmung anhält und der EU-Annäherungsprozess weiter ins Stocken gerät. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Kurti bereit ist, auf die Opposition zuzugehen oder ob er erneut auf Neuwahlen setzt. Die Wirtschaft des Kosovo leidet bereits unter der Unsicherheit, und die Bürger wünschen sich dringend eine handlungsfähige Regierung, die sich den drängenden Problemen wie Arbeitslosigkeit und Korruption widmet.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Sorge, denn ein instabiler Kosovo gefährdet auch den Frieden auf dem Westbalkan. Kurtis kompromisslose Haltung gegenüber Serbien hatte ihm in der Diaspora große Beliebtheit eingebracht, doch im Inland schwindet der Rückhalt. Die Wahl 2025 könnte zur Bewährungsprobe für die Demokratie im jüngsten Staat Europas werden





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