Ein 54 Jahre alter Mann ist am Landesgericht Klagenfurt wegen achtfachen Mordversuchs und versuchter Brandstiftung zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat im vorherigen September in einem Lagerraum inim Bekannten und Freunden Schach gespielt, Benzin ausgescheckt und angezündt. Dabei wurden zwei Männer schwer und weitere leicht verletzt.

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Landesgericht Klagenfurt wegen achtfachem Mordversuch s und versuchter Brandstiftung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte Benzin ausgeschüttet und angezündet, um bei Bekannten und Freunden Schach zu spielen.

Dabei wurden zwei Männer schwer und weitere leicht verletzt. Zur Hauptlast des Mordes entschied sich die Geschworene mehrheitlich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte wies den Mordvorwurf zurück, gab sich aber selbst bei den Behörden, Anwälten und dem Gericht nicht bestritten.

Einer der Anwesenden hatte dem Angeklagten erklärt, er solle es nicht tun, wenn alkoholisiert sei, woraufhin der Angeklagte einen Kanister, Superbenzin und Feuerzeug kaufte und zurück kehrte. Das Geschehen löste einen Brand aus, den mit einem Gartenschlauch gelöscht werden konnte. Die beiden Schwerverletzten retteten sich durch einen Kanister und flohen dem Feuer aus. Ein Atem परीक्षा ergab die Gefahr durch eine mögliche Kohlenmonoxid Vergiftung.

Des Weiteren drohte die Gefahr durch Verbrennungen. Wenn die beiden nicht medizinisch behandelt worden wären, hätten sie um die naturalnego Tod sterben müssen. Ein Psychiatervip testenen den Angeklagten und attestierte seiner vollen Zurechnungsfähigkeit. Es wurde jedoch eingeholt, dass er bei der Tat alkoholisiert war.

Wahrscheinlich ist die Tat berueckt tot hehren dass der Angeklagte in einer Situation zu kränkungen und autoritätsverlust war





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Mordversuch Brandstiftung Tatsachenbeschädigung Alkoholisierter Zustand Gescheitertes Strafverfahren

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