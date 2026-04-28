Korrespondenten-Dinner in Washington: Mann bleibt trotz Schüssen ruhig am Tisch sitzen – der Grund ist kurios

Während beim Trump-Dinner Schüsse fielen, blieb ein älterer Mann ruhig sitzen und aß seinen Salat. Der Medienmanager Michael Glantz erklärte später, warum er nicht reagierte. Der Vorfall wirft Fragen über die Sicherheitsmaßnahmen auf.

Es waren Bilder, die um die Welt gingen und für viel Gesprächsstoff sorgten. Beim diesjährigen Korrespondenten-Dinner in Washington , D.C. , das traditionell von der politischen Elite der USA besucht wird, kam es zu einem dramatischen Vorfall.

Ein bewaffneter Mann drang am Samstagabend in das Hilton Hotel ein und eröffnete das Feuer auf Secret-Service-Agenten. Der 31-jährige Täter soll gezielt Mitglieder der Trump-Regierung angegriffen haben, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das er kurz vor dem Angriff an seine Familie geschickt hatte. Die Sicherheitskräfte konnten den Mann jedoch überwältigen, bevor er sein Vorhaben vollenden konnte. US-Präsident Donald Trump und seine Regierungsmitglieder wurden unverletzt in Sicherheit gebracht.

Während des Einsatzes entstanden jedoch auch bizarre Szenen, die weltweit für Aufsehen sorgten. Einige Gäste griffen sich während der Panik Schampus und Wein, während andere sich auf den Boden warfen oder flüchteten. Besonders ein Video ging viral: Es zeigt einen älteren Mann, der trotz der Schüsse ruhig seinen Salat isst. Später wurde dieser Mann als der Medienmanager Michael Glantz identifiziert.

Die 'New York Times' befragte ihn zu seinem ungewöhnlichen Verhalten. Glantz erklärte, dass er unter starken Rückenschmerzen leide und befürchtete, nicht mehr allein aufstehen zu können, wenn er sich auf den Boden lege.

Zudem sei er ein Hygienefanatiker und wollte seinen neuen Smoking nicht schmutzig machen. Als New Yorker sei er zudem an solche Situationen gewöhnt und habe keine Angst gehabt. Stattdessen wollte er den Einsatz beobachten. Die Reaktionen auf das Video waren gespalten: Während einige Glantz für seine Ruhe bewunderten, kritisierten andere sein Verhalten als unangemessen.

Die Sicherheitslücken, die der Täter ausnutzen konnte, werden nun überprüft, um künftige Vorfälle zu verhindern





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