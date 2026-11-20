Nu-Metal-Pioniere Korn begeisterten 14.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Jonathan Davis präsentierte den neuen Track 'Reward The Scars' aus Diablo IV.

Die Band Korn trat in der Wiener Stadthalle vor einem Publikum von 14.000 Besuchern auf, um ihre musikalische Präsenz unter Beweis zu stellen. Der Sänger Jonathan Davis nutzte die Bühne, um den neuen Song ' Reward The Scars' zu präsentieren, der aus dem Videospiel 'Diablo IV: Lord Of The Hatred' stammt. Die Atmosphäre im Saal war von intensiver Energie geprägt, während die Fans die Songs mitreißend mitfeierten.

Neue Musik aus Diablo IV Live Premiere

Der Titel 'Reward The Scars' wurde als dritter Song der Setlist vorgetragen und löste bei den Anwesenden große Begeisterung aus. Jonathan Davis hat den Song speziell für das Computerspiel 'Diablo IV: Lord Of The Hatred' komponiert und ins Leben gerufen. Das Publikum reagierte mit hoher Dynamik, da der Track einen neuen, wuchtigen Sound der Band darstellt. Die Fans schüttelten ihre Haare und formten die Lippen zu den Worten des Sängers, was die gemeinsame Leidenschaft für die Musik der Gruppe unterstrich.

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Setlist fokussiert auf die 90er Jahre Ära

Die Zusammenstellung der Songs konzentrierte sich stark auf die Frühphase der Bandgeschichte, insbesondere auf die Alben zwischen 1994 und 1998. Von der Platte 'Life Is Peachy' wurden vier Lieder gespielt, während 'Follow The Leader' mit drei Tracks vertreten war. Jonathan Davis trug dabei einen schwarzen Lederrock, als er vor dem Lied 'Shoots and Ladders' einen Dudelsack spielte. Dieser instrumentale Einzeleffekt wurde von den Fans akzeptiert, solange die Gesangsperformance kompromisslos blieb.

Texte und Musik als emotionale Entladung

Die Texte der Songs bieten oft dunkle Assoziationen, die an kindliche Einschlafreime erinnern, jedoch mit beschmutzten Seelen verbunden sind. Der Titel 'Shoots and Ladders' verweist auf das Brettspiel 'Chutes and Ladders', das in Deutschland auch als 'Lustiges Leiterspiel' bekannt ist. Jonathan Davis nutzt seinen charakteristischen Gesangsstil, um Emotionen zu kanalisieren und eine Art Angstabwehr gegenüber äußeren Einflüssen darzustellen. Diese musikalische Strategie scheint auch Jahre nach dem Genre-Start noch ihre Wirkung auf das Publikum zu entfalten.

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Bandmitglieder und ihre persönliche Entwicklung

Gitarrist Brian Welch ist eine zentrale Figur in der Geschichte der Band und hat persönliche Veränderungen durchlaufen. Er verließ die Gruppe 2005, nachdem er sich von Drogen abgewandt und seinen Glauben an Jesus gefunden hatte. Welch kehrte 2013 wieder zur Band zurück und erlebt nun nüchtern die enorme Wirkung seiner Musik auf die Fans. Die Herkunft der Band aus dem beschaulichen Bakersfield in Kalifornien steht im Kontrast zum wüsten Sound, den sie produzieren. Gregory Porter, ein Jazzsänger, stammt aus derselben Stadt, was die kulturelle Bandbreite des Ortes zeigt.

Kulminierende Songs und Abschlussszene

Zum Ende des Auftritts spielten Korn Songs wie 'Coming Undone' und 'A.D.I.D.A.S.', die das Publikum kollektiv bewegen. Das Akronym 'A.D.I.D.A.S.' steht für den Satz 'All day I dream about sex' und hat nichts mit der Turnschuhmarke zu tun. Das Konzert endete mit dem Song 'Freak On A Leash', bei dem Jonathan Davis gegen die amerikanische Musikindustrie wetterte. Der Auftritt in Wien diente als wichtiger Rückhalt für das seelische Gleichgewicht der Bandmitglieder nach langer Abwesenheit aus den USA.