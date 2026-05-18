Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Grundschulen in Deutschland wird von einigen Menschen kritisiert, da es vor fünf Jahren wegen objections an die religiöse Neutralität des Staates vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde.

Es ist nach wie vor umstritten, aber ab September gilt ab September in den heimatlichen Pflichtschulen ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Obwohl die "Krone" sich umgehört hat, wie sich die Vorbereitungen in den Bildungsanstalten ergehen, ist das Kopftuchverbot für Mädchen bis einschließlich 14 Jahre bereits implementiert worden.

Eine erste Regelung für Volksschulen vor fünf Jahren war im Jahre 2018 aufgrund der Konzentration auf den Islam vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt worden. Dies geschah aufgrund eines Widerspruchs zum Gebot der religiösen Neutralität des Staates. Die Nutzer-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Besitzers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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