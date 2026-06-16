Kopftuchverbot: Fünf Mädchen ziehen vor Verfassungsgerichtshof

In Österreich bringt ein geplantes Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen ab 2026 fünf muslimische Schülerinnen vor den Verfassungsgerichtshof. Sie sehen ihre Religionsfreiheit verletzt. Bildungsministerin Susanne Bauer verteidigt hingegen das Verbot als notwendigen Schutz der Mädchen.

In Österreich sorgt das geplante Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen weiterhin für hitzige Debatten. Die Regelung, die ab dem 1. September 2026 in Kraft treten soll, hat nun eine rechtliche Dimension erreicht: Fünf muslimische Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren haben beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde eingereicht.

Sie sehen sich in ihren Grundrechten beeinträchtigt, da sie ihr Kopftuch auch nach Inkrafttreten des Verbots im Klassenzimmer tragen möchten. Unterstützt werden sie von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), die bereits im Vorfeld durch das Dialogforum DIAF'26 ausführlich gegen das Verbot Stellung bezogen hat. Die IGGÖ argumentiert, dass das Verbot einen Eingriff in die Religionsfreiheit muslimischer Schülerinnen darstelle.

In einem von der Gemeinschaft beauftragten Rechtsgutachten heißt es, die Regelung greife gezielt eine bestimmte Religionsgemeinschaft heraus und verstoße gegen das Gebot staatlicher Neutralität. Die Organisation betont: Muslimische Frauen sind keine Objekte eines politischen Diskurses; sie sind selbstbestimmte Trägerinnen ihrer eigenen Glaubenspraxis.

Allerdings beschreibt ein Bescheid der IGGÖ aus dem Jahr 2019 das Tragen des Kopftuchs als religiöse Verpflichtung für Mädchen ab acht Jahren. Dies wird von Kritikern als Widerspruch zur Freiwilligkeit gesehen. Bildungsministerin Susanne Bauer (ÖVP) reagiert scharf auf die Entwicklungen. Sie wirft der IGGÖ vor, Kinder für Klagen zu instrumentalisieren, und fordert ein eindeutiges Bekenntnis, dass achtjährige Mädchen nicht unter ein Kopftuch gehören.

Bauer bezeichnet das Kopftuch als kein harmloses Stück Stoff, sondern als Zeichen der Unterdrückung und Mittel der Kontrolle von Mädchen ab dem frühesten Kindesalter. Sie verweist auf Psychologen, die bestätigen, dass das Bedecken die Entwicklung von Mädchen störe. Ein achtjähriges Mädchen müsse einfach Kind sein dürfen. Mit Blick auf das IGGÖ-Schreiben von 2019 hofft Bauer, dass es sich um ein veraltetes Dokument handelt.

Sie kritisiert, dass dort einerseits von Freiwilligkeit gesprochen wird, andererseits aber die einzig wahre religiöse Instanz das Kopftuch ab acht Jahren vorschreibt. Dies sei Kopftuchzwang durch die Hintertür. Das Kinderkopftuchverbot sei daher notwendig, damit Mädchen selbstbestimmt und sichtbar aufwachsen können. Die Debatte zeigt die tiefe gesellschaftliche Spaltung in Österreich.

Während die Regierung den Schutz von Kindern und die Gleichberechtigung betont, sehen muslimische Verbände einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit. Die anstehende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs wird richtungsweisend sein für den Umgang mit religiösen Symbolen im öffentlichen Raum. Experten erwarten ein langes Verfahren, da grundlegende Rechtsfragen geklärt werden müssen. Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits bleibt die Diskussion über die Vereinbarkeit von religiösen Pflichten und staatlichen Neutralitätsgeboten bestehen.

Die betroffenen Mädchen selbst stehen selten im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl sie die zentralen Akteure sind. Ihre Motivation und ihr Alltag werden oft von politischen Interessen überlagert. Die kommenden Monate werden zeigen, ob ein Ausgleich zwischen den widerstreitenden Positionen möglich ist oder ob die Fronten weiter verhärten





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