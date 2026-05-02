Kopftuchverbot an Schulen ab Herbst: Lehrer äußern große Sorgen

Ab September soll ein Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 Jahren in Kraft treten. Lehrkräfte befürchten eine hohe Belastung und mangelnde Unterstützung durch die Behörden. Ein Gutachten sieht die Regelung als verfassungswidrig an.

Ab dem Herbst dieses Jahres soll in österreich ischen Schule n ein Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr gelten. Diese Regelung hat bereits jetzt bei Lehrkräften große Besorgnis ausgelöst und wirft eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Umsetzung und der damit verbundenen Konsequenzen auf.

Derzeit befindet sich die Schulen in einer Phase der Aufklärung, in der Eltern über die bevorstehende Änderung informiert werden. Ab dem 1. September wird die neue Regelung jedoch verbindlich und mit klaren Sanktionen versehen in Kraft treten. Das Vorgehen bei Verstößen gegen das Kopftuchverbot ist klar definiert.

Zunächst wird die Schülerin aufgefordert, das Kopftuch abzunehmen. Sollte sie dieser Aufforderung Folge leisten, ist die Angelegenheit damit erledigt. Verweigert die Schülerin jedoch die Entfernung des Kopftuchs, wird die Schulleitung eingeschaltet. Diese führt ein Gespräch mit der Schülerin und ihren Eltern, in dem das Verbot erläutert und die möglichen Konsequenzen dargelegt werden.

Bleibt es bei einem Einzelfall, ist die Angelegenheit in der Regel damit erledigt. Sollte es jedoch zu wiederholten Verstößen kommen, wird die Bildungsdirektion aktiv. In diesem Fall werden Schülerin und Eltern zu einem verpflichtenden Gespräch einbestellt, in dem auch die Verantwortung der Eltern für die Einhaltung des Gesetzes betont wird. Sollte auch dies keine Wirkung zeigen, droht eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.

Neben den Schülerinnen und ihren Eltern werden auch die Lehrkräfte in die Pflicht genommen. Sie sind verpflichtet, jeden Verstoß gegen das Kopftuchverbot unverzüglich zu melden. Unterlassen sie dies, begehen sie eine Dienstpflichtverletzung. Diese Verpflichtung zur Meldung hat bei den Lehrkräften bereits zu erheblichen Bedenken geführt.

Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter der FCG, äußerte sich gegenüber der APA besorgt über die bevorstehende Umsetzung der Regelung. Er betonte, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur hinsichtlich der Auswirkungen auf ihre pädagogische Arbeit mit den betroffenen Mädchen und der Zusammenarbeit mit den Eltern beunruhigt seien, sondern auch die Frage aufwerfe, ob die Behörden sie bei der Durchsetzung des Verbots unterstützen würden oder ob sie erneut allein gelassen würden. Die damit verbundene Bürokratie sei ebenfalls ein Thema bei Schulbesuchen.

Ein von der IGGÖ beauftragtes Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die aktuelle Regelung verfassungswidrig sei, da sie gegen den Gleichheitssatz verstoße. Die Glaubensgemeinschaft plant, das Gesetz beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzufechten. Integrationsministerin Claudia Bauer zeigte sich in einer Fernsehdiskussion unbeeindruckt von dem Gutachten und argumentierte, dass das Kinderkopftuch kein harmloses Stück Stoff sei, sondern ein Symbol der Unterdrückung. Sie betonte, dass Mädchen sichtbar aufwachsen und die Entscheidung über das Tragen eines Kopftuchs ab dem 14.

Lebensjahr mit der Religionsmündigkeit selbst treffen sollten. Die Debatte um das Kopftuchverbot in Schulen ist somit in vollem Gange und wird voraussichtlich auch in den kommenden Monaten intensiv geführt werden. Die Umsetzung der Regelung wird zweifellos eine Herausforderung für Schulen, Lehrkräfte und Eltern darstellen und erfordert eine sorgfältige und sensible Herangehensweise





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