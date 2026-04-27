Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule in Favoriten: Einfacher Schuleinstieg für Kinder

In Favoriten arbeiten ein Kindergarten und eine Volksschule zusammen, um den Übergang für Kinder zu erleichtern. Die NEOS stellen ihre Bildungsreform vor, die unter anderem die Elementarpädagogik verbessern soll. Zudem gibt es Berichte über den St. Marxer Friedhof, den Schwedenplatz und den Europatag in Wien.

In Favoriten hat ein Kindergarten eine Kooperation mit einer Volksschule gestartet, um den Übergang von der Vorschule in die Grundschule für Kinder zu erleichtern. Diese Zusammenarbeit soll den Kindern den Schuleinstieg vereinfachen und Ängste nehmen.

Gleichzeitig wurden am St. Marxer Friedhof Fliederblüten bewundert und am Schwedenplatz fand ein Grätzelrundgang statt. Die NEOS präsentierten ihre Pläne für eine Bildungsreform, die unter anderem die Elementarpädagogik stärken soll. Dazu gehören kleinere Gruppen, mehr Personal und einheitliche Sprachstandserhebungen. Kindergärten sind nicht nur Betreuungseinrichtungen, sondern die ersten Bildungsorte im Leben eines Kindes.

Probleme in dieser Phase zeigen sich oft später in der Volksschule. Laut Prognosen wird der Anteil der außerordentlichen Erstklässler, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um dem Unterricht zu folgen, im Jahr 2025 auf 50,9 Prozent steigen. Im Jahr 2024 lag dieser Wert noch bei 49,7 Prozent. Ein besonders hoher Anteil von 76,6 Prozent wurde in einer Volksschule in Margareten gemessen.

Die Bildungsinitiative Teach For Austria lud Journalisten in eine Volksschule und einen Kindergarten in Favoriten ein, um zu zeigen, wie dort der Übergang besser gelingt. Am Freitag gab es Verzögerungen bei der Newsletter-Auslieferung aufgrund von Softwareproblemen. Leser, die noch kein anderes Newsletterthema abonniert haben, erhielten eine E-Mail zur Bestätigung ihrer Anmeldung. Die E-Mail-Adressen werden auch genutzt, um über eigene Produkte wie Bücher, DVDs, CDs, FALTER-Fanartikel, FALTER-Abos und Sonderpublikationen zu informieren.

Dies erfolgt auf Grundlage des berechtigten Interesses an Werbung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Widerspruch ist jederzeit möglich. Ein Link zur Ausübung des Widerspruchs ist in allen automatisierten E-Mails enthalten. Eine Freundin geht mit ihrem toten Hund spazieren.

Als sie ihn kennenlernte, lebte der Hund noch und hieß Sautrottel. Eines Tages fand sie sie allein mit einer Leine in der Hand, aber ohne Hund. Auf Reddit wurde berechnet, dass es mehr als 10.000-mal wahrscheinlicher ist, dass ein Bär im Wald eine Frau tötet als ein Mann. Das Fegefeuer wird mit einem überfüllten Wartezimmer einer Kassenarztpraxis verglichen – unangenehm, aber nur eine Frage der Zeit bis zur Erlösung.

Am Europatag, dem 9. Mai, wird im Erlebnis Europa im Herzen Wiens gefeiert. Besucher können Rubbellose gewinnen und kostenloses Professional Face Art nutzen. Emilia, eine Erstklässlerin am Hebbelplatz in Favoriten, fragt: „Wenn du vier hast und du gibst drei dazu, wie viel ist das?

“ und hält sieben Finger hoch. Sie ist Patin eines Kindergartenkindes und soll es auf den Schuleinstieg vorbereiten. Ein Fellow der Bildungsinitiative Teach For Austria hat dieses Patenprojekt initiiert. Teach For Austria rekrutiert Uni- und Hochschulabsolventen, die für zwei bis drei Jahre als Quereinsteiger in Bildungseinrichtungen unterrichten.

Eine Kindergartenpädagogin arbeitet seit knapp drei Jahren in der Maria-Rekker-Gasse in Favoriten und ist für die Kinder im letzten Kindergartenjahr zuständig. Sie startete vor einem halben Jahr die Kooperation mit einer nahegelegenen Schule. Die Direktorin nahm an einem Elternabend teil, um die Eltern zu informieren. Die Kindergartenkinder bekamen eine Patenklasse und besuchten sie vier Mal.

Das Hauptziel war, den Kindern eine klare Vorstellung von der Schule zu geben. Eltern und Kinder sind oft nervös wegen des Schuleintritts. Ein Kind klagte über Bauchschmerzen, weil es Angst vor der Schule hatte. Manche Eltern fürchten, dass sie die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen oder dass ihre Kinder noch nicht reif für die Schule sind.

Knapp 100 Kinder besuchen den Kindergarten, die Gruppen sind durchmischt, damit die Kinder Deutsch als gemeinsame Sprache nutzen. Jeden Vormittag ist eine Sprachförderkraft im Kindergarten, um Kindern mit Sprachschwierigkeiten zu helfen. Veronika Cook lernt mit den Kindern im letzten Jahr, den Schlaufüchsen, Begriffe, die sie später in der Schule brauchen werden





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