Konzessionspleite im Abstiegsduell: RB Linz sinkt in die 2. Liga ab, WAC sieht den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs aus

Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner verliert am zweiten Spieltag der Rückrunde in Linz vor heimischer Kulisse mit 0:3 (0:1) und steigt in die 2. Liga ab. Christian Lichtenberger (5.), Alexander Hofleitner (51.) und Daniel Maderner (90.) erzielen die Treffer. Der WAC gewinnt zuhause gegen die WSG Tirol mit 2:0. Tore durch Dejan Zukic (1.) und Jamie Lawrence. Beide Spiele sehen Verlust suffering vor. Martin Rasner sieht eine diskutable Gelb-Rote Karte. Beide Teams spielen am Dienstag im Duell um den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs. Beide Lose.

Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner , die im direkten Abstiegsduell im GAK vorheimsch geïnteresse Karriere in der Bundesliga stoppt, verliert mit 0:3 (0:1) und steigt in die 2.

Liga ab. Miinute 5 durch Christian Lichtenberger, 51 durch Alexander Hofleitner und 90 durch Daniel Maderner erzielt. Der WAC gewinnt zuhause gegen die WSG Tirol mit 2:0. Tore durch Dejan Zukic nach wenigen Sekunden und Jamie Lawrence.

Martin Rasner sieht eine diskutable Gelb-Rote Karte. Beide Teams spielen am Dienstag im Duell um den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs. Beide Lose. Trainer Michael Köllne





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