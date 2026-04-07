Konzertveranstalter Leutgeb will Wal Timmy retten: 30.000 Euro für die Rettung des Buckelwals

Klaus Leutgeb, bekannt für die Organisation von Konzerten mit Stars wie Gabalier und Helene Fischer, engagiert sich für die Rettung des sterbenden Wals Timmy. Er stellt 30.000 Euro für einen Rettungskatamaran zur Verfügung und zeigt damit großes Engagement für den Buckelwal, der in der Ostsee ums Überleben kämpft.

Der Wal Timmy ringt mit dem Tod. Klaus Leutgeb , der renommierte Konzertveranstalter, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Giganten wie Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams, will dem Buckelwal helfen. Das Schicksal des Wals Timmy, der sich in einer Bucht vor der deutschen Insel Poel bei Wismar befindet, bewegt Europa. Seit einer Woche kämpft das Tier ums Überleben.

Die Experten schätzen die Chancen auf Rettung als gering ein, wobei ein gesundheitliches Gutachten von entscheidender Bedeutung ist. Die Frage, ob man Timmy seinem Schicksal überlassen sollte, beschäftigt viele. \Doch nun scheint ein Funke Hoffnung aus Österreich aufzuflackern. Klaus Leutgeb, der aus der Steiermark stammende Konzertveranstalter, hat sich entschlossen, dem sterbenden Wal zur Seite zu stehen. Der als 'Konzert-Kaiser' bekannte Leutgeb, der regelmäßig Tausende von Menschen zu Konzerten von Stars wie Robbie Williams, Andrea Bocelli, Coldplay und Andreas Gabalier lockt, äußert seine Bestürzung: 'Ich kann dem Wal nicht länger beim Leiden zusehen, ich muss helfen'. Sein Angebot ist großzügig: Er stellt 30.000 Euro für einen Katamaran bereit, der Timmy hoffentlich in die Freiheit bringen soll. Das Geld soll sofort und bedingungslos überwiesen werden. Sollten weitere finanzielle Mittel benötigt werden, verspricht Leutgeb, weitere 20.000 Euro nachzulegen. 'Die Erfolgsaussichten sind mir dabei egal. Ich möchte einfach nur, dass Timmy geholfen wird. Ich kann nicht länger dem Wal beim Leiden zusehen, ich muss helfen', so Leutgeb. Diese klare und emotionale Aussage spiegelt seine tiefe Verbundenheit mit dem Tier und seinen unbedingten Willen, etwas zu bewirken. \Die Situation rund um Timmy ist komplex und die Herausforderungen sind immens. Die Experten betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung aller Faktoren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Gesundheit des Wals und die Chancen auf Erfolg müssen genau bewertet werden. Doch Leutgebs Engagement zeigt, dass selbst in aussichtslosen Situationen Hoffnung und die Bereitschaft zur Hilfe existieren. Sein Einsatz ist ein Zeichen der Menschlichkeit und ein Appell an die gemeinsame Verantwortung für unsere Umwelt und ihre Bewohner. Die Reaktion auf Leutgebs Angebot zeigt das große Mitgefühl und die Anteilnahme, die das Schicksal des Wals in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Seine Initiative könnte einen entscheidenden Impuls geben und die notwendigen Ressourcen für die Rettung von Timmy mobilisieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt, doch Leutgebs Engagement gibt Anlass zur Hoffnung und zeigt, dass die Hoffnung auch in den schwierigsten Zeiten nicht verloren geht





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