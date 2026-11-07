Kontroversen um die neue E-Card-Gebühr für Pensionisten in Österreich

Pensionisten müssen ab sofort 27 Euro für die E-Card zahlen. Opposition und Seniorenverbände kritisieren die Belastung scharf und fordern die Rücknahme.

Österreichs Pensionistinnen und Pensionisten stehen seit Beginn des aktuellen Kalenderjahres vor einer neuen finanziellen Hürde im Gesundheitswesen. Rund 1,5 Millionen Betroffene müssen ab sofort einmal jährlich eine Servicegebühr für ihre E-Card entrichten. Dieser neue Kostenfaktor löst heftige Debatten in Politik und Gesellschaft aus, da die Gebühr automatisch vom Novemberpensionsbezug abgezogen wird und viele ältere Menschen als zusätzliche Belastung empfinden. Die Einführung dieser Maßnahme markiert einen signifikanten Wandel im System der Sozialversicherung, da frühere Befreiungen nun weitestgehend aufgehoben wurden.

Details zur Erhebung und historische Entwicklung

Die genaue Höhe der neuen Gebühr beträgt für das Jahr 2027 knapp 27 Euro. Diese Summe wurde im Vorjahr von der Regierung beschlossen und gilt nun erstmals flächendeckend. Zuvor waren Pensionistinnen und Pensionisten generell von dieser Servicegebühr befreit. Die aktuelle Regelung sieht nun vor, dass die Befreiung nur noch für jene Personen gilt, deren monatliche Mindestpension unter 1300 Euro liegt. Alle anderen müssen den Betrag einmal im Jahr begleichen. Die ÖGK hat die Höhe der Gebühr im Juni 2025 aufgrund von Einsparzwängen von ursprünglich 13,8 Euro auf 25 Euro angehoben. Der aktuelle Wert von 27 Euro wird zudem jährlich zum 1. Jänner angepasst.

Also read Neue Steuerregeln gelten ab 2027 für alle Österreicher

Kritik von Seniorenvertretung und Sozialverbänden

Der Seniorenbund äußerte deutliche Besorgnis über die Kommunikation und die Auswirkungen dieser Neuerung. Die Vorsitzende Ingrid Korosec erklärte, dass viele Betroffene von der Einführung der Gebühr überrascht worden seien. Sie kritisierte die ÖGK dafür, dass sie die Neuregelung kaum hinreichend kommuniziert habe. Aus ihrer Sicht stellt sich der Nutzen dieser Maßnahme infrage, da die zusätzlichen Einnahmen von 40 Millionen Euro pro Jahr für die Gesundheitskasse nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein darstellten. Korosec betonte jedoch, dass die Pensionisten bereits durch höhere Sozialversicherungsbeiträge und steigende Selbstbehalte, etwa bei Krankentransporten, einen großen Teil zur Budgetsanierung beisteuern. Die knappen 27 Euro seien daher eine unnötige zusätzliche Belastung für jene, die dieses Land aufgebaut haben.

Advertisement

Politische Opposition warnt vor Abkassieren

Auch die politische Opposition macht sich die Sorgen der älteren Generation zu eigen. Der Generalsekretär der FPÖ, Michael Schnedlitz, bezeichnete die Maßnahme als Offenbarungseid der Bundesregierung. Er führte an, dass es sich nicht um soziale Politik handle, sondern um ein Abkassern bei den Älteren. Schnedlitz kritisierte zudem weitere Belastungen, wie den höheren Selbstbehalt bei Zahnersatz oder den Wegfall des Familienzuschlags bei neuen Krankengeldfällen. Er forderte die Arbeiterkammer sowie die Pensionistenvertretungen von ÖVP und SPÖ auf, mehr Druck auf die Regierung auszuüben, um diese Belastungen zurückzunehmen. Die Grünen teilen diese Kritik ebenfalls als hochgradig ungerecht. Der Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner monierte, die Regierung hole sich das Geld bei den Pensionistinnen und Pensionisten, während sie gleichzeitig Leistungsverkürzungen in Kauf nehme. Schallmeiner forderte eine Rücknahme der Kürzungen und verwies darauf, dass die Finanzierung über den von der Regierung selbst geschaffenen Gesundheitsreform-Fonds erfolgen könnte.