Kontroverse um Wal-Transport: Zweifel an Tierwohl bei Freisetzung von Timmy in die Nordsee

Die Rettungsaktion des Buckelwals Timmy, der von der Wismarbucht in die Nordsee transportiert wurde, wirft weiterhin viele Fragen auf. Während die Beteiligten uneinig sind, ob das Tierwohl im Vordergrund stand, gibt es widersprüchliche Angaben über den Zustand des Wals und den Ablauf der Freisetzung. Die Diskussionen zeigen, wie komplex solche Einsätze sein können.

In den letzten Tagen hat die umstrittene Rettungsaktion des Buckelwal s namens Timmy , der von der Wismarbucht in die Nordsee transportiert wurde, für erhebliche Diskussionen gesorgt.

Die Beteiligten sind sich uneinig darüber, ob das Tierwohl tatsächlich im Vordergrund stand. Während das erste Schiff der Konvoi, der Schlepper Fortuna B, am Sonntagabend in Cuxhaven einlief und dort von der Polizei empfangen wurde, befindet sich das zweite Schiff, die Robin Hood, noch vor der dänischen Westküste.

Der Wal wurde am Samstag etwa 70 Kilometer vor Skagen in die Nordsee entlassen, doch über seinen Zustand unmittelbar nach der Freisetzung sowie über den genauen Ablauf gibt es bislang keine klaren Angaben. Auch öffentlich zugängliche Bilder oder Videos fehlen. Die Infografik zeigt den Transportweg des 12 Meter langen Wals in einem speziellen, mit Wasser gefüllten Lastkahn, der etwa 50 Meter lang ist. Der Wal wurde am 2.

Mai freigelassen. Die Darstellungen über die Art der Freisetzung gehen auseinander. Während einige Beteiligte der Initiative den Ablauf kritisch sehen und von grobem Vorgehen sprechen, betont die Bereederungsgesellschaft der Robin Hood, dass die Aktion erfolgreich und abgestimmt erfolgt sei. Innerhalb des Rettungsteams haben sich die Vorwürfe weiter verschärft.

Die Tierärztin Kirsten Tönnies berichtete laut Focus Online von einer belastenden Situation während des Einsatzes. Sie fühlte sich isoliert, Gespräche seien verweigert worden, und ihr wurde sogar mit Arrest an Bord gedroht.

Zudem beschreibt sie eine veränderte Stimmung an Bord sowie eine umstrittene Aussage über Mistvieh Timmy, die im Umfeld des Einsatzes gefallen sein soll. Auch über den konkreten Ablauf der Freisetzung äußert sie Kritik, betont jedoch, selbst nicht unmittelbar dabei gewesen zu sein. Die Fortuna B kehrte später unter Begleitung der Wasserschutzpolizei in den Hafen zurück. Zwischenzeitlich hatte das Schiff mehrfach seinen Kurs geändert und war zeitweise auf Tracking-Portalen nicht mehr eindeutig zu lokalisieren.

Teile eines Hafens wurden abgesperrt, der Grund dafür ist bislang nicht bekannt. Auch das zweite beteiligte Schiff, die Arne Tiselius, ist inzwischen wieder an Land und erreichte laut einem Bericht der Bild den Hafen in Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern. Der Gesundheitszustand des Tieres bleibt unklar. Fachleute wie der Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack gehen weiterhin davon aus, dass Timmy stark geschwächt war und ist.

Die wiederholte Strandung gilt als mögliches Indiz für eine Erkrankung oder schwere Beeinträchtigung. Auch die technische Überwachung sorgt für Streit: Während aus dem Umfeld der Initiative teils von umfassender Datenerfassung gesprochen wird, stellt Maack klar, dass GPS-Tracker keine Vitaldaten übermitteln und Standortdaten nur unter bestimmten Bedingungen liefern. Die Diskussionen um die Rettungsaktion werfen weiterhin viele Fragen auf und zeigen, wie komplex und kontrovers solche Einsätze sein können





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