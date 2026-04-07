Kontroverse um Tiertransporte: Berglandhalle Wieselburg im Fokus

Die Berglandhalle in Wieselburg ist ein zentraler Umschlagplatz für Viehhandel, der Tierschützer auf den Plan ruft. Aktivisten kritisieren Exporte in Drittstaaten, während der NÖ Genetik Rinderzuchtverband die Transporte verteidigt. Eine aktuelle Versteigerung zeigt die wirtschaftliche Bedeutung der Halle.

Die Berglandhalle in Wieselburg fungiert als zentraler Umschlagplatz für den heimischen Viehhandel . Von diesem Ort aus werden regelmäßig Tiere in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union transportiert. Dieser Praxis wird von Tierschutz aktivisten scharfe Kritik entgegengebracht. Der NÖ Genetik Rinderzuchtverband verteidigt hingegen die Transporte und betont deren Notwendigkeit.

Die Rinder, die über die Berglandhalle exportiert werden, sind beispielsweise bis zu 14 Tage und länger nach Algerien unterwegs. Am Mittwoch, dem 1. April, war die Berglandhalle Schauplatz einer Großviehversteigerung, die vom NÖ Genetik Rinderzuchtverband organisiert wurde. Während im Inneren der Halle die Versteigerung stattfand, versammelten sich vor den Toren etwa zehn Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) zu einer Demonstration. Auf ihren Plakaten forderten sie mit Slogans wie „Stoppt Tiertransporte“ ein Ende der Exporte. Ein großes schwarzes Banner mit der Aufschrift „Tiere sind keine Ware“ unterstrich ihre Forderung nach ethischerem Umgang mit Tieren. Die Aktivisten prangerten die langen Transportwege und die Bedingungen, unter denen die Tiere transportiert werden, an. Sie kritisierten insbesondere die Praxis, Tiere für den Export in Länder mit weniger strengen Tierschutzauflagen zu verkaufen.\Am 1. April wurden in der Berglandhalle insgesamt 59 Zuchtkälber, sechs Zuchtstiere und 77 Erstlingskühe versteigert, darunter 234 trächtige Tiere. Die erzielten Preise wurden von den Verantwortlichen als „durchaus zufriedenstellend“ bewertet. Dies zeigt die anhaltende Nachfrage nach hochwertigem Vieh. Der Durchschnittspreis für Erstlingskühe, also Kühe, die nach der Geburt ihres ersten Kalbes erstmals Milch geben, lag bei 3.122 Euro. Den Tageshöchstpreis von 4.000 Euro erzielte eine GS Sputnik-Tochter vom Betrieb Notburga und Martin Ederer aus Purgstall. Die Versteigerung war gut besucht, was auf das Interesse der Landwirte an der Beschaffung hochwertiger Zuchttiere hindeutet. Der NÖ Genetik Rinderzuchtverband betonte die Bedeutung solcher Versteigerungen für die regionale Landwirtschaft und die Sicherung des Einkommens der Landwirte. Die Versteigerung bot den Landwirten die Möglichkeit, ihre Tiere zu guten Preisen zu verkaufen und gleichzeitig hochwertige Zuchttiere zu erwerben. Der Verband wies auch auf die strengen Kontrollen und Auflagen hin, die für Tiertransporte gelten und betonte, dass alle Transporte gemäß den geltenden Tierschutzbestimmungen durchgeführt werden.\Die Kritik der Tierschutzorganisationen konzentriert sich vor allem auf die langen Transportzeiten und die potenziellen Belastungen für die Tiere. Sie fordern eine Reduzierung der Tiertransporte und eine stärkere Berücksichtigung des Tierwohls. Der NÖ Genetik Rinderzuchtverband verteidigt die Exporte jedoch mit dem Argument, dass sie für die Wirtschaft der Region von Bedeutung sind und dass die Tiere während der Transporte gut versorgt werden. Der Verband betont, dass die Tiere während der Transporte regelmäßig tierärztlich untersucht werden und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Die Debatte um die Tiertransporte zeigt die unterschiedlichen Interessen und Ansichten von Landwirten, Tierschützern und der Wirtschaft. Es ist ein komplexes Thema, das eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und ethischen Fragen erfordert. Die Zukunft der Tiertransporte wird von der weiteren Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen, den politischen Entscheidungen und dem gesellschaftlichen Bewusstsein für das Tierwohl abhängen. Es wird erwartet, dass die Diskussionen über Tiertransporte und deren Auswirkungen auf das Tierwohl in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen werden, da das öffentliche Interesse an Tierschutzfragen weiter zunimmt und die Forderungen nach verbesserten Bedingungen für Tiere lauter werden





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