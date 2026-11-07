Kontroverse um Omas gegen Rechts: Hessen-Schulen brechen Zusammenarbeit ab

In Hessen werden Auftritte von Omas gegen Rechts von Schulen gestoppt. Das Staatliche Schulamt Bebra verweist auf politische Neutralität, während Grüne und Aktivisten die Maßnahmen kritisieren und demokratisches Engagement fordern.

Ein heftiger Disput entbrennt aktuell im deutschen Bundesland Hessen um das Engagement der zivilgesellschaftlichen Initiative "Omas gegen Rechts". Mehrere Bildungseinheiten im Landkreis Hersfeld-Rotenburg haben angekündigt, geplante Termine mit der Gruppe abzubrechen. Dieser Schritt erfolgt als direkte Reaktion auf eine anonyme Beschwerde, die zuvor beim Staatlichen Schulamt Bebra eingegangen war und nun zu erheblichen Verwerfungen in der Kooperation zwischen Schulen und der Bürgerinitiative geführt hat.

Grund des Streits: Vorlesen und Projekttag

Die Ausgangslage des Konflikts lässt sich konkret nachvollziehen: Die Aktivisten der "Omas gegen Rechts" waren ursprünglich an zwei Grundschulen tätig, um aus Kinderbüchern unter dem Motto "Vorlesen für Toleranz und Vielfalt" vorzulesen. Zusätzlich organisierte die Gruppe für Neuntklässler der Gesamtschule Niederaula einen spezifischen Projekttag. Dieser Tag widmete sich den sensiblen Themenfeldern Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung. Die Anonymität der daraufhin folgenden Beschwerde beim zuständigen Schulamt in Bebra wird von den Aktivisten als Katalysator für die plötzliche Absage weiterer Veranstaltungen identifiziert.

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Nach den Angaben der Beteiligten wurde im Anschluss an eine Schulleiterkonferenz explizit vor einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der Initiative gewarnt. Diese Warnung hat dazu geführt, dass verschiedene Schulen den Kontakt abgebrochen haben, was die Bewegung als Zensur oder Behinderung ihrer Arbeit deutet. Die Aktiven betonen, dass sie keine parteipolitische Organisation sind, sondern rein bürgerliches Engagement betreiben, das auf Toleranz und Aufklärung abzielt.

Position des Schulamts und rechtliche Grundlagen

Das Staatliche Schulamt Bebra dämpft die Vorwürfe der systematischen Ausgrenzung. In einer offiziellen Stellungnahme wird betont, dass die Initiative keineswegs aus den Schulen verbannt wurde. Stattdessen habe die Behörde lediglich auf die strikte Einhaltung geltender rechtlicher und pädagogischer Regeln hingewiesen. Ein zentraler Grundsatz dabei ist die Forderung, dass eine Schule nicht zur "unkommentierten Bühne politischer Mobilisierung" verkommen darf. Dies soll sicherstellen, dass der Bildungsauftrag gewahrt bleibt und keine einseitige Beeinflussung stattfindet.

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Die Aktivisten dürfen den Unterricht zwar ergänzen, aber ein automatisches Recht auf Zutritt zu Schulklassen besteht nicht. Ein entscheidendes juristisches Konzept hierbei ist das sogenannte Überwältigungsverbot. Dieses Verbot wurde im Jahr 1976 im Rahmen des Beutelsbacher Konsens formuliert. Es stellt sicher, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht im Sinne einer bestimmten politischen Position überrumpelt oder zu einseitiger Zustimmung gedrängt werden. Dies dient dem Schutz der mündigen Urteilskraft junger Menschen.

Gleichzeitig verlangt der Konsens, dass Themen, die in Politik und Wissenschaft als kontrovers gelten, im Unterricht auch kontrovers behandelt werden müssen. Die Schule ist daher in der Pflicht, Aktivismus und regulären Unterricht strikt zu trennen, wenn externe Initiativen in die Klassenzimmer eingeladen werden. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Bildungseinrichtungen bei Angriffen auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Rassismus oder Rechtsextremismus gleichgültig agieren dürfen.

Rolle der Lehrkräfte und demokratisches Engagement

Das Hessische Kultusministerium präzisiert die Situation weiter. Demnach dürfen zivilgesellschaftliche Initiativen als neutrale Unterrichtsgäste fungieren, die das Lernen bereichern können. Allerdings muss die pädagogische Führung und didaktische Einbettung einer solchen Veranstaltung zwingend bei der verantwortlichen Lehrkraft liegen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Aussagen der externen Aktivisten sachlich einzuordnen und kontextualisieren.

Eine weitere essentielle Aufgabe der Lehrenden besteht darin, den SchülerInnen die Möglichkeit zu eröffnen, verschiedene Sichtweisen und Argumentationslinien zu betrachten. Dies fördert die kritische Reflexion und entspricht dem demokratischen Bildungsanspruch. Die Frage, ob der Einsatz einer spezifischen Initiative in einem bestimmten Schuljahr oder einer bestimmten Klasse erlaubt ist, bleibt dabei jeder einzelnen Schule und deren pädagogischem Team überlassen, solange die genannten Rahmenvorgaben eingehalten werden.

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Politische Reaktionen und Kritik an der Neutralität

Trotz der klaren Anweisungen des Schulamts und des Ministeriums bleibt die Kritik an der aktuellen Entwicklung nicht aus. Besonders stark reagierte die Fraktion der hessischen Grünen auf die Absagen. Der hessische Bildungspolitiker Sascha Meier brachte in diesem Zusammenhang eine deutliche Gegenposition zur Sprache. Er betonte, dass demokratisches Engagement, das sich explizit gegen Rechtsextremismus richtet, nicht unter dem Deckmantel des staatlichen Neutralitätsgebots aus den Schulen verbannt werden darf.

Meier argumentiert, dass die Unterscheidung zwischen politischer Manipulation und notwendigem democracy-promoting Handeln hier oft zu pauschal gezogen werde. Aus seiner Perspektive gefährdet die strikte Auslegung der Neutralität die Möglichkeit, gesellschaftlich wertvolle Initiativen an Schulen heranzutragen. Die "Omas gegen Rechts" halten ihrerseits an ihrer Deutung fest. Ellen Sandrock-Becker, die Vertreterin der Gruppe aus Bad Hersfeld, erklärte gegenüber der deutschen Tageszeitung "Bild", dass durch ihre Arbeit keine einseitige politische Einflussnahme auf die Kinder erfolge.

Sie wies darauf hin, dass die Gruppe nicht parteipolitisch organisiert ist und ihr Ziel einzig die Stärkung der Toleranz gegenüber Vielfalt ist. Der Streit um die Auslegung von Neutralität versus pädagogischer Notwendigkeit in Hessen zeigt damit exemplarisch die aktuellen Spannungen im deutschen Bildungssystem auf, wie externe zivilgesellschaftliche Akteure in schulische Prozesse integriert werden dürfen und welche Grenzen dabei durch Gesetze und Konsense gezogen werden.