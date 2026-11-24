Marc Janko und Andreas Herzog üben scharfe Kritik an FC Bayern und den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musialas Vertrag und Gesundheit.

Die Debatte um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala und die Konditionen seines hochdotierten Vertrages beim FC Bayern München hat neue Dimensionen erreicht. Nachdem die Vereinsführung öffentlich Zweifel an der spielerischen Zukunft des 23-jährigen Offensivstars geäußert hatte, folgt nun scharfe Kritik aus Österreich. Die ehemaligen österreichischen Nationalspieler Marc Janko und Andreas Herzog gehen mit der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters hart ins Gericht. Sie verurteilen das Vorgehen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als inakzeptabel und unangemessen für eine solche sensible Situation.

Schwere Vorwürfe gegen die Bayern-Verantwortlichen

Marc Janko zeigte sich im Podcast "Herzerl mit Janko" schwer enttäuscht von der öffentlichen Kritik der Münchner Vorstände. Obwohl er Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge normalerweise sehr schätzt, sind seine Worte für sie vernichtend. Er bezeichnete die Art und Weise, wie die Verantwortlichen mit dem Spieler umgehen, als absolut letztklassig. Für Janko ist es unvorstellbar, dass man einem Spieler solchen öffentlichen Druck macht, der sich noch in der Rekonvaleszenz befindet und dessen medizinische Zukunft unklar ist. Er betonte, dass die Aussagen der Bayern-Granden komplett über das Ziel hinausgeschossen seien und das Ansehen der Institution beschädigen.

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Auch Andreas Herzog enttäuscht von Uli Hoeneß

Andreas Herzog, ebenfalls ein ehemaliger ÖFB-Spieler, kann die Vorgehensweise des FC Bayern nicht nachvollziehen. Besonders von Uli Hoeneß hätte der 58-Jährige ein anderes Verhalten erwartet. Herzog charakterisierte Hoeneß eigentlich als einen Menschen, der bei Problemen hilft und unterstützt, nicht aber als jemanden, der öffentlich Druck aufbaut. Herzog äußerte ebenfalls die Sorge, dass die öffentlichen Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen ein Hinweis darauf sein könnten, wie ernst die gesundheitliche Situation von Musiala tatsächlich ist. Für ihn warnt diese Art der Kommunikation vor einer tieferliegenden Problematik, die den Spieler zusätzlich belastet.

Hintergrund: Muskelfaserriss und neurologische Beschwerden

Die Kontroverse entzündete sich an der jüngsten Rückkehr von Musiala ins Mannschaftstraining. Der Spieler feierte sein Comeback erst vor Kurzem gegen den 1. FC Köln nach einem Muskelfaserriss. Neben dieser muskulären Verletzung hatte der 23-Jährige auch mit neurologischen Beschwerden zu kämpfen, was die Prognose zusätzlich erschwert. Karl-Heinz Rummenigge hatte in jüngeren Statements Zweifel geäußert, ob der Nationalspieler jemals wieder sein frühes Leistungsniveau erreichen könne. Diese Unsicherheit über die sportliche Zukunft ist der Auslöser dafür, dass auch über die finanziellen Konditionen des Vertrages öffentlich gesprochen wird.

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Legitimität von Verhandlungen versus öffentliches Druckmittel

Marc Janko betonte in seiner Kritik klar, dass Gespräche über eine mögliche Vertragsanpassung an sich durchaus legitim seien. Die Art und Weise, wie diese Themen jedoch behandelt werden, ist für ihn der fundamentale Fehler. Gespräche über Gehalt und Karriereenden dürfen keinesfalls in der Öffentlichkeit geführt werden, insbesondere wenn die Gesundheit des Spielers noch fragil ist. Der Fokus sollte auf der medizinischen Genesung liegen, nicht auf der finanziellen Absicherung des Vereins. Janko argumentiert, dass der Spieler ohnehin mit der schweren Ungewissheit über seine weitere Karriere und seine Gesundheit umgehen muss, ohne dazu noch öffentlich diskriminiert zu werden.

Anspruch auf Rückendeckung statt öffentlicher Debatte

Sowohl Janko als auch Herzog sind der Ansicht, dass Musiala in dieser schwierigen persönlichen Situation die volle Unterstützung seines Vereins benötigt. Statt einer öffentlichen Diskussion über sein Millionen-Gehalt wäre eine diskrete, interne Lösung vorzuziehen. Die Kritik der beiden österreichischen Ex-Profis zielt darauf ab, einen Standard für den respektvollen Umgang mit verletzten Stars in der Bundesliga zu setzen. Es bleibt abzuwarten, wie die Münchner Führung auf diese intensive mediale Rückkopplung reagieren wird, die nun auch international für Aufmerksamkeit sorgt und die interne Dynamik im Klub weiter herausfordert.