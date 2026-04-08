Kontroverse um Kanye West: Auftritt beim Wireless Festival in London geplant

Die geplante Teilnahme von Kanye West am Wireless Festival in London sorgt für Aufruhr. Antisemitische Äußerungen des Rappers und Forderungen nach einem Einreiseverbot stehen im Zentrum der Debatte.

Der 48-jährige Rapper, der nun unter dem Namen Ye firmiert, plant einen Auftritt beim Wireless Festival in London, was eine hitzige Debatte auslöste. Im Juli soll er im Finsbury Park auftreten, doch seine Vergangenheit, geprägt von antisemitischen und rassistischen Äußerungen, sorgt für Kontroverse n. Die BBC und andere Medien berichteten über seinen Antrag auf eine Einreisegenehmigung, der am Montag gestellt wurde.

Dies führte zu Forderungen nach einem Einreiseverbot, insbesondere von der Aktivistengruppe Campaign Against Antisemitism. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Festival-Planung als 'zutiefst besorgniserregend', während Sponsoren sich bereits von dem Festival zurückzogen. Die Situation spitzt sich zu, da der Rapper angekündigt hat, sich mit der jüdischen Gemeinde in Großbritannien treffen zu wollen. Er betonte in einer Stellungnahme: 'Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen. Ich muss durch Taten zeigen, dass ich mich verändert habe.'\West, der die Diskussion um das Wireless Festival aufmerksam verfolgt, erklärte: 'Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen – indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle.' Er bekundete seine 'Dankbarkeit für die Möglichkeit', sich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen 'um zuzuhören'. Diese Ankündigungen folgen auf eine Vergangenheit, in der der Rapper mit kontroversen Aussagen auffiel, darunter die Veröffentlichung eines Liedes mit dem Titel 'Heil Hitler'. Bereits Anfang 2026 hatte er sich im Wall Street Journal entschuldigt und betonte, er sei weder ein Nazi noch ein Antisemit, und führte seine Äußerungen auf eine bipolare Störung zurück. Diese Erklärung erfolgte, nachdem seine Website zuvor Nazi-T-Shirts zum Verkauf angeboten hatte, was zu weiterer Kritik führte.\Trotz der Kritik verteidigte Melvin Benn, Geschäftsführer von Festival Republic, die Entscheidung, den US-Rapper zu buchen. Er schrieb in einer Stellungnahme an die Nachrichtenagentur PA, dass Wests Äußerungen über Juden und Adolf Hitler 'für mich genauso abscheulich sind wie für die jüdische Gemeinschaft, den Premierminister und andere, die sich dazu geäußert haben – und, wenn man ihn beim Wort nimmt, inzwischen auch für Ye selbst'. Benn argumentierte, dass die Musik des Rappers in Großbritannien im Radio gespielt werde und über Livestreams und Downloads verfügbar sei, und betonte, dass West das gesetzliche Recht habe, 'in dieses Land einzureisen und hier aufzutreten'. Er fügte hinzu: 'Es ist vorgesehen, dass er kommt und auftritt. Wir geben ihm keine Plattform, um irgendwelche Meinungen zu verbreiten, sondern ausschließlich, um die Songs zu performen.' Die Entscheidung, ihn auftreten zu lassen, hat eine breite Diskussion über künstlerische Freiheit, Verantwortung und die Auswirkungen von kontroversen Äußerungen auf die Gesellschaft ausgelöst





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