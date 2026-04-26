Kontroverse um gestrandeten Buckelwal: Tierschützer fordern Euthanasie

Nachdem ein Buckelwal vor der Ostseeküste gestrandet ist, fordern Meeresschutzorganisationen wie WDC und Greenpeace eine Euthanasie des Tieres. Sie kritisieren den geplanten Rettungsversuch als unnötige Belastung und sehen die Überlebenschancen des Wals als gering ein.

Die Debatte um den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel in der Ostsee spitzt sich zu. Während eine private Initiative mit Unterstützung der Behörden einen aufwendigen Rettungsversuch unternimmt, äußern renommierte Meeresschutzorganisationen wie Whale and Dolphin Conservation (WDC) und Greenpeace scharfe Kritik.

Sie plädieren für eine Euthanasie des Tieres, da sie die Chancen auf ein langfristiges Überleben als äußerst gering einschätzen und den Rettungsversuch als unnötige Belastung und Qual für den Wal betrachten. Die WDC bezeichnet den aktuellen Rettungsversuch als das genaue Gegenteil dessen, was das Tier benötigt, während Greenpeace von einem Verhalten spricht, das an Würdelosigkeit grenzt. Der Kern der Kritik liegt in der Einschätzung des Gesundheitszustands des Wals und der Risiken, die mit einem Transport verbunden sind.

Experten hatten bereits Anfang April in einem wissenschaftlichen Gutachten festgestellt, dass ein Rettungsversuch wenig erfolgversprechend sei und erhebliche Risiken für das Tier berge. Die wiederholten Strandungen des Wals werden von der WDC als mögliches Zeichen für einen grundlegend schlechten Gesundheitszustand und schwerwiegendere Faktoren interpretiert, die das Tier davon abhalten, sich im tieferen Gewässer aufzuhalten. Selbst ein Transport bis zum Atlantik würde die Situation des Wals nach Ansicht der Organisation nicht grundlegend verbessern.

Die WDC betont, dass im Fokus immer die langfristigen Überlebenschancen stehen sollten und wie realistisch es ist, dass das Tier ohne langfristiges Leid und Schmerzen überleben kann. Im Fall des Wals vor Poel seien diese Chancen extrem gering. Die Organisation weist zudem darauf hin, dass jährlich rund 300.000 Wale und Delfine weltweit an den Folgen von Fischereigeräten sterben, was die Notwendigkeit einer realistischen und ethisch vertretbaren Entscheidung in diesem Fall unterstreicht.

Die Initiative plant, den Wal mit einem Lastkahn in dreieinhalb Tagen an der Insel Fehmarn vorbei bis zur Nordsee bei Skagen zu transportieren, wo sein Zustand bewertet werden soll. Diese Genehmigung der Behörden wird von den Tierschutzorganisationen kritisch gesehen. Die Kontroverse wird zusätzlich durch interne Differenzen innerhalb des Rettungsteams angeheizt. Eine aus Hawaii eingeflogene Tierärztin hat das Team verlassen, offenbar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Vorgehensweise.

Meeresbiologe Boris Culik kritisiert die chaotische Organisation des Rettungsversuchs und die Vielzahl an wechselnden vermeintlichen Experten, deren Qualifikationen und Erfahrungen nicht ausreichend geprüft würden. Er bemängelt einen Mangel an klarer Verantwortlichkeit und eine unnötige Bürokratie. Greenpeace-Experte Thilo Maack zieht einen Vergleich zu Wildtieren an Land und stellt die Frage, ob man einem sterbenden Wolf, Hirsch oder Wildschwein ein solches unnötiges Leid zumuten würde. Die Situation verdeutlicht die ethischen und praktischen Herausforderungen, die mit der Rettung gestrandeter Meeressäugetiere verbunden sind.

Die Debatte wirft grundlegende Fragen nach dem Wohl des Tieres, der Realisierbarkeit von Rettungsversuchen und der Verantwortung der beteiligten Akteure auf. Es ist klar, dass die Entscheidung über das weitere Vorgehen eine sorgfältige Abwägung aller Aspekte erfordert und im besten Interesse des Wals getroffen werden muss. Die öffentliche Aufmerksamkeit und der Druck, das Tier zu retten, dürfen nicht dazu führen, dass ethische Grundsätze und wissenschaftliche Erkenntnisse außer Acht gelassen werden





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