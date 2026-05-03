Kontroverse um Freilassung von Buckelwal Timmy: Geldgeber und Tierärztinnen fühlen sich betrogen

Die Freilassung des Buckelwals Timmy in die Nordsee am 2. Mai 2026 hat für erhebliche Kontroversen gesorgt. Die Geldgeber und beteiligten Tierärztinnen fühlen sich von den Verantwortlichen betrogen und distanzieren sich von der Aktion. Die Vorwürfe reichen von mangelnder Koordination bis hin zu Machtkämpfen zwischen den Beteiligten.

Buckelwal Timmy wurde mit einem Wassertaxi in Richtung Nordsee gebracht und dort am 2. Mai 2026 freigelassen. Die Umstände hinter der Aktion sorgen für Wut und Tränen bei den Geldgebern und beteiligten Tierärztinnen .

Am Samstagmorgen um 9 Uhr war es so weit: Buckelwal Timmy, der sich im März 2026 in die Ostsee verirrt hatte, wurde in die Nordsee freigelassen. Seine Retter waren erleichtert, als sie ihn am Horizont noch ein paar Fontänen ausstoßen sahen – und die Welt atmete auf. Die Rettungsaktion wurde von einem wohlhabenden Ehepaar finanziert.

Das Paar hatte die private Initiative unterstützt, um den Meeressäuger nach wochenlanger Gefangenschaft auf einer Sandbank vor der Insel Poel zurück ins offene Meer zu bringen. Doch wie die deutsche Bild schreibt, distanzieren sich die beiden Geldgeber nun von der Aktion, mit der der Wal in die Freiheit entlassen wurde. Die Millionäre erheben schwere Vorwürfe gegen die Schiffsbesatzungen.

Das Blatt zitiert aus einer deutlichen Stellungnahme des betuchten Duos: Wir konstatieren hiermit, dass wir an der heutigen Entlassungsaktion des Wals weder beteiligt waren noch diese aktiv begleitet haben. Etwaige Konsequenzen für nicht abgestimmte Handlungen am und um den Wal haben der Eigner, die Betreiber und uns bekannte Personen der Crew der Schiffe Fortuna B und Robin Hood zu tragen. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um den Wal von Bord zu bekommen, ohne zuvor die begleitenden Tierärztinnen zu konsultieren.

Die Tierärztinnen wurden entgegen den Absprachen von der Barge ferngehalten. Nur Jeffrey Foster vom Free Willy-Team konnte durchsetzen, dass er mit zu Timmy auf das Transportschiff durfte. Foster habe gebeten, die beiden Kolleginnen und Teamkollegen unverzüglich hinzuzuziehen, er sei aber mit rüden Worten abgewiesen worden. Ebenso wurde ihm im Laufe der Vorgänge untersagt, sein Handy zu nutzen, unter Androhung, dieses ins Meer zu werfen.

Die Vorfälle werfen ein schlechtes Licht auf die gesamte Rettungsaktion und zeigen, dass es bei der Freilassung von Timmy nicht nur um das Wohl des Tieres ging, sondern auch um Machtkämpfe und mangelnde Koordination zwischen den Beteiligten. Die Tierärztinnen, die sich monatelang um Timmy gekümmert hatten, fühlten sich betrogen und nicht ernst genommen. Die Geldgeber, die ursprünglich mit großer Begeisterung das Projekt unterstützt hatten, sind nun enttäuscht und fühlen sich von den Verantwortlichen im Stich gelassen.

Die Freilassung von Timmy war ein emotionaler Moment, der jedoch von einem bitteren Nachgeschmack begleitet wurde. Die Frage bleibt, ob der Wal in der Nordsee überleben kann, nachdem er so lange in menschlicher Obhut war. Die Experten sind sich uneinig, doch eines ist sicher: Die Rettungsaktion hat tiefe Spuren hinterlassen, nicht nur bei Timmy, sondern auch bei allen, die an seinem Schicksal beteiligt waren





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