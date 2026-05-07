Kontron vor milliardenschwerer Übernahme durch taiwanesischen Investor Ennoconn

Der IT-Konzern Kontron steht vor einer möglichen Übernahme durch Ennoconn, während er gleichzeitig einen strategischen Schwenk Richtung Software vollzieht und Restrukturierungen durchführt.

Der oberösterreichische IT-Konzern Kontron , der an der Frankfurter Börse im SDax gelistet ist, befindet sich derzeit in einer Phase extrem dynamischer Entwicklungen, die sowohl strategischer als auch finanzieller Natur sind.

Im Zentrum des aktuellen Interesses steht ein potenzielles Übernahmeangebot aus Taiwan, das die Zukunft des Unternehmens grundlegend verändern könnte. Der taiwanesische Großaktionär Ennoconn, eine Tochtergesellschaft des weltbekannten Elektronik-Auftragsfertigers Foxconn, erwägt derzeit die Aufstockung seiner Beteiligung. Ennoconn hielt zuletzt einen Anteil von 27,9 Prozent an den Aktien von Kontron. Nun wurde bekannt, dass der Verwaltungsrat von Ennoconn die Erlaubnis erteilt hat, die kritische Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten.

Ein solcher Schritt würde nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre auslösen. In diesem Zusammenhang wird ein Preis von 23,50 Euro pro Aktie ins Spiel gebracht, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens von rund 1,5 Milliarden Euro führen würde.

Diese Entwicklung ist besonders interessant, da Ennoconn bereits vor etwa zehn Jahren für 145 Millionen Euro bei dem damaligen Unternehmen S&T eingestiegen war und maßgeblich an der Übernahme der deutschen Kontron beteiligt war, die später zum Namen des gesamten Konzerns wurde. Parallel zu diesen Überlegungen kämpft Kontron mit den Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds und leitet tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen ein. Die jüngst veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal zeigen einen deutlichen Gewinneinbruch.

Das Konzernergebnis sank von 20,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 14 Millionen Euro. Hauptgrund für diesen Rückgang sind hohe Kosten im Zusammenhang mit einem massiven Stellenabbau. Insgesamt sollen im derzeit defizitären Bereich GreenTec bis zum Monat August etwa 500 Arbeitsplätze gestrichen werden. Allein im abgelaufenen Quartal belasteten Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro das operative Ergebnis.

Trotz dieser Belastungen konnte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 1,7 Prozent auf 363,7 Millionen Euro steigen. Besonders positiv hervorzuheben sind die Divisionen Aerospace und Defense sowie Transportation, die ein kräftiges Wachstum verzeichneten. Im Bereich Defense stieg das Geschäft um 25,2 Prozent, während Transportation ein Plus von 27,8 Prozent verbuchte. Für das Gesamtjahr 2026 plant die Geschäftsführung ein organisches Umsatzwachstum von acht Prozent, wobei man aufgrund der unsicheren globalen Wirtschaftslage vorerst auf weitere Zukäufe verzichten will.

Neben den finanziellen Schwankungen und den Übernahmeplänen treibt Kontron eine fundamentale Neuausrichtung seines Geschäftsmodells voran. Das Ziel ist der Wandel von einem primären Hardware-Hersteller hin zu einem umfassenden Software-Anbieter. Ein wichtiger Meilenstein in dieser Strategie ist die neu geschlossene strategische Partnerschaft mit TeamViewer. Gemeinsam sollen Hardware und Betriebssysteme für ein neues Fernwartungs-Gateway entwickelt werden, was die Kompetenzen von Kontron im Bereich des Internets der Dinge (IoT) weiter stärkt.

Kontron ist spezialisiert auf die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten und bietet hierfür eine Kombination aus Hard- und Software sowie spezialisierten Dienstleistungen in der Elektronikfertigung an. Während die Solarsparte GreenTec derzeit noch als Bremsklotz fungiert, hofft das Management, dass dieser Bereich im vierten Quartal wieder profitabel wird. Die fundamentale Lage des Unternehmens bleibt dennoch robust, was vor allem an einem beeindruckenden Auftragsbestand von 2,5 Milliarden Euro im Kerngeschäft deutlich wird.

Die Kombination aus einem starken Backlog, der strategischen Software-Offensive und dem potenziellen Zuspruch eines mächtigen Investors wie Ennoconn positioniert Kontron in einem spannenden Spannungsfeld zwischen Restrukturierung und Wachstum





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