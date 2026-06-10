Konsolidierung im Doppelbudget ist auf Kante genäht

Die Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS fordern, dass die notwendigen kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen durch strukturelle Reformen gefolgt werden sollten, um den Haushalt längerfristig auf solide Grundlage zu stellen.

Die Konsolidierung im Doppelbudget ist nach Ansicht der Experten auf Kante genäht, was eine Nachbesserung im nächsten Jahr wahrscheinlich macht. Der Fiskalratschef Christoph Badelt beurteilt die Konsolidierung als nicht ausreichend, um das angestrebte Budgetziel von 3 Prozent bis 2028 zu erreichen.

Die Experten der Wirtschaftsforschungsinstituten WIFO und IHS fordern, dass die notwendigen kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen durch strukturelle Reformen gefolgt werden sollten, um den Haushalt längerfristig auf solide Grundlage zu stellen. Die Regierung wird für die Erstellung eines Doppelbudgets gelobt, das Planungssicherheit für die kommenden beiden Jahre schafft.

Allerdings wird das zur Erreichung des angestrebten Budgetziels von 3 Prozent bis 2028 nicht reichen, meint Badelt ebenso wie der IHS-Chef Holger Bonin. Laut den Berechnungen des IHS werde das Budgetdefizit 2028 bei 3,2 oder 3,3 Prozent des BIP liegen und damit über der erlaubten Drei-Prozent-Grenze. Der Fiskalrat geht weiter von einem Defizit von rund 3,8 Prozent im Jahr 2028 aus, was eine Verlängerung des EU-Defizitverfahrens bedeuten würde.

Die Budgetexpertin des WIFO, Margit Schratzenstaller, sieht keinen Puffer im Doppelbudget, falls die geopolitischen Entwicklungen und damit die Konjunkturentwicklung ungünstiger ausfallen als bei der Budgeterstellung angenommen. Daher sei nicht ausgeschlossen, dass nächstes Jahr nachgebessert werden muss. In diesem Fall sollten auch Länder und Gemeinden aus Sicht von Schratzenstaller beitragen. Die Konsolidierung von 5 Mrd.

Euro bis 2028 wird laut der Expertin zu 70 Prozent durch einnahmenseitige Maßnahmen und zu 30 Prozent ausgabenseitig gestemmt. Das sei einerseits verständlich, weil die einfach einzusparenden Ausgaben bereits im vergangenen Doppelbudget 2025/26 abgeerntet worden seien und die Lohnnebenkostensenkung durch zusätzliche Einnahmen gegenfinanziert wird.

Andererseits wird die Ausgabendynamik nach Ansicht beider Experten vor allem in den demografieabhängigen Bereichen mittelfristig zu wenig eingedämmt. Dazu bedürfe es struktureller Reformen - im Fördersystem, im Föderalismus, im Gesundheitswesen, im Bildungssystem sowie im Pensionssystem. Die Experten sehen einige Dinge, die strukturell angegangen wurden, um Fehlsteuerungen zu vermeiden, etwa bei der Reform der Arbeitslosenversicherung und dem Versuch, Familienleistungen effizienter auszuzahlen.

Der Fiskalratschef findet dagegen nur eine einzige strukturelle Änderung im Budget, nämlich die Tatsache, dass der Faktor Arbeit durch die Senkung der Lohnnebenkosten um ein Prozent entlastet werde. Weil es keine strukturelle Veränderung an der Ausgabenstruktur gebe, werde die Erstellung der Folgebudgets nicht leichter, sondern schwerer, kritisiert Badelt. Positiv beurteilen die Ökonomen die Schwerpunktsetzung bei den Offensivmitteln für Bildung und Arbeitsmarkt, der IHS-Chef sieht aber die Senkung der Lohnnebenkosten kritisch.

Die sehr teure Maßnahme sei sehr breit gestreut nach dem Prinzip Gießkanne, statt auf spezifisch belebende Maßnahmen zu setzen, so Bonin. Umgekehrt wird bei den Einsparungen mit der "Methode Rasenmäher mit unterschiedlicher Schnitthöhe" vorgegangen, weshalb viele Gruppen betroffen sind, meint Schratzenstaller, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Wie sich die Belastungen auf die einzelnen Gruppen verteilen, bedürfe aber tiefergehender Analysen. Positiv beurteilt die Expertin "die längst überfällige Anhebung des Frauenbudgets" um fast 50 Prozent.

Kritisch sieht sie dagegen die Kürzungen im ÖBB-Rahmenplan und dass die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) weiter deutlich unterdotiert bleibt. Zudem vermisst sie "energischere Schritte zur Ökologisierung des Budgets"





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