Konrad Laimer erwartet Nachwuchs – Gehaltsgespräche mit Bayern pausieren

Bayern-Star Konrad Laimer und seine Frau Ines Sarah erwarten ihr zweites Kind. Gleichzeitig gibt es keine Fortschritte bei den Gehaltsverhandlungen für eine Vertragsverlängerung.

Der bayerische Fußballstar Konrad Laimer und seine Frau Ines Sarah dürfen sich über freudige Nachrichten freuen: Sie erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Nachricht wurde zuerst von der Zeitung 'tz' verbreitet und bestätigt die wachsende Freude in der Familie des 28-jährigen Mittelfeldspielers.

Laimer und seine Frau sind seit vielen Jahren ein Paar, ihre Beziehung begann bereits in der Schulzeit im Jahr 2013. Die beiden gaben sich im Juni 2023 in der malerischen Toskana, nahe Florenz, das Ja-Wort und krönten damit ihre langjährige Liebe. Ende des vergangenen Jahres, 2024, erblickte ihre erste Tochter das Licht der Welt und hat seitdem regelmäßig ihren Vater bei seinen Spielen im Stadion unterstützt.

Die kleine Familie wurde zuletzt auch bei dem hochspannenden Champions-League-Duell zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain in Paris gesichtet, wo sie den Bayern-Profi lautstark anfeuerten. Die bevorstehende Erweiterung der Familie ist ein weiterer Grund zur Freude für Konrad Laimer, der sowohl privat als auch sportlich eine erfolgreiche Zeit erlebt. Sportlich überzeugt Laimer unter dem neuen Trainer Vincent Kompany auf der Position des rechten Verteidigers. Seine Leistungen sind konstant stark und er hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

In der laufenden Saison bestritt er bereits 42 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und zwölf Assists lieferte. Diese beeindruckenden Statistiken unterstreichen seinen Wert für den FC Bayern. Sein aktueller Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2027, jedoch sind derzeit keine Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung im Gange. Laut Informationen des Podcasts 'Bayern Insider' der 'Bild'-Zeitung besteht Uneinigkeit über die Gehaltsvorstellungen des österreichischen Nationalspielers.

Der Verein scheint nicht bereit zu sein, seinen Forderungen nachzukommen. Laimer soll ein Jahresgehalt zwischen zwölf und fünfzehn Millionen Euro fordern, was dem FC Bayern zu hoch erscheint. Der Verein möchte offenbar eine klare Linie ziehen und ein Exempel statuieren, um zukünftig übermäßige Gehaltsforderungen bei Vertragsverlängerungen zu vermeiden. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere teure Vertragsverlängerungen mit hohen Gehältern und Handgeldern abgeschlossen, was der Verein nun korrigieren möchte.

Aktuell verdient Laimer rund neun Millionen Euro pro Jahr. Trotz der unklaren Vertragssituation betont Laimer, dass er sich beim FC Bayern wohlfühlt und Spaß am Fußballspielen hat. Er lobt die gute Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und die klare Spielphilosophie von Trainer Kompany, die er als verständlich und effektiv empfindet. Mit dem FC Bayern hat Laimer weiterhin große Ziele vor Augen.

Nach dem Gewinn des Meistertitels stehen nun der DFB-Pokal und die Champions League auf dem Programm, in denen die Mannschaft ebenfalls Titelchancen hat. Darüber hinaus steht im Sommer die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der österreichischen Nationalmannschaft an, was für Laimer ein weiteres sportliches Highlight darstellt. Die bevorstehende Familienplanung und die sportlichen Ambitionen machen dies zu einer besonders spannenden Zeit für den österreichischen Fußballstar.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung entwickeln werden, aber Laimer scheint sich auf jeden Fall auf die kommenden Herausforderungen zu freuen, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Die Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau und Tochter, wird ihm dabei sicherlich eine große Stütze sein





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