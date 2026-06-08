Konrad Laimer ist der Vielspieler im österreichischen Nationalteam und ist nicht sicher, auf welcher Position er bei der WM zum Einsatz kommen wird.

Konrad Laimer , der Vielspieler im österreichischen Nationalteam, ist nicht sicher, auf welcher Position er bei der WM zum Einsatz kommen wird. Der 29-jährige Salzburger absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 55 Partien für den FC Bayern und die ÖFB-Auswahl und ist sowohl bei den Bayern als auch im Nationalteam als Allrounder einsetzbar.

Laimer gilt als sehr flexibel und kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, darunter auf beiden Außenpositionen der Viererkette, im Mittelfeldzentrum oder am Flügel. Er ist nicht sicher, ob er bei der WM auf der gleichen Position spielen wird oder ob es sich jedes Spiel auf einer anderen Position abspielen wird. Laimer ist jedoch sicher, dass er der Mannschaft auf jeder Position etwas geben kann.

Für die Endrunde in Nordamerika hat Laimer kein genau definiertes Ziel, aber er ist happy, wenn die Mannschaft ihre Leistung so bringen kann wie in den letzten Jahren. Ein überraschend gutes Abschneiden sei durchaus denkbar, da im Fußball immer alles passieren kann. Laimers Parole lautet, dass die österreichische Fußballmannschaft der ganzen Welt zeigen soll, wie gut so ein kleines Land wie Österreich Fußball spielen kann.

Der verletzte Christoph Baumgartner wird nicht dazu beitragen können, aber Laimer ist sicher, dass die Mannschaft versuchen wird, das als Mannschaft aufzufangen





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