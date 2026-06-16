Konkursverfahren über Betreiber des Gasthauses Adler in Bregenz-Fluh eröffnet

Am Landesgericht Feldkirch wurde ein Konkursverfahren über das Vermögen des Betreibers des Gasthauses Adler in Bregenz-Fluh eröffnet. Zwei Mitarbeiter sind betroffen, Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 50.000 Euro, und etwa 15 Gläubiger sind beteiligt. Die Masseverwalterin Dr. Susanne Manhart wird prüfen, ob der Betrieb fortgeführt werden kann.

Am Landesgericht Feldkirch wurde am Montag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Betreibers des traditionsreichen Gasthauses Adler in Bregenz-Fluh eröffnet. Diese Information geht aus einer Mitteilung des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) hervor.

Von der Insolvenz sind zwei Mitarbeiter betroffen, und die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf etwa 50.000 Euro. Insgesamt gibt es ungefähr 15 Gläubiger, die von dem Verfahren betroffen sind. Zur Masseverwalterin wurde die Bregenzer Rechtsanwältin Dr. Susanne Manhart bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 30.

Juli 2026 am Landesgericht Feldkirch angesetzt. Gläubiger haben die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 16. Juli 2026 anzumelden. Laut KSV1870 liegen derzeit keine detaillierten Informationen über die genauen Gründe für den Vermögensverfall vor.

Diese sollen nun in Zusammenarbeit mit der Masseverwalterin ermittelt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entscheidung, ob der Betrieb des Gasthauses, das auf eine lange Tradition zurückblickt, fortgeführt werden kann. Die Masseverwalterin wird in den kommenden Wochen und Monaten prüfen, ob eine Fortführung wirtschaftlich sinnvoll und möglich ist. Das Gasthaus Adler in Bregenz-Fluh ist ein bekanntes Lokal, das über die Region hinaus geschätzt wird.

Die Insolvenz des Betreibers kommt daher überraschend und wirft Fragen zur wirtschaftlichen Lage des Gastgewerbes in Vorarlberg auf. Die genaue Höhe der Schulden könnte im Laufe des Verfahrens noch steigen, da nicht alle Gläubiger ihre Forderungen sofort geltend gemacht haben. Die communauté der Gläubiger und die Masseverwalterin werden nun die Vermögensverhältnisse detailliert analysieren. Die Eröffnung des Konkursverfahrens bedeutet, dass die Geschäfte des insolventen Betreibers nicht mehr eigenständig geführt werden dürfen.

Die Masseverwalterin übernimmt die Kontrolle über das Vermögen und wird prüfen, ob eine Fortführung des Betriebs oder eine Liquidation der bestehende ist. Die Mitarbeiter müssen sich auf unsichere Zeiten einstellen, bis klar ist, wie es mit dem Gasthaus weitergeht. Die Region Bregenz-Fluh verliert damit vorübergehend ein traditionsreiches Wirtshaus, sofern keine Lösung gefunden wird. Der Kreditschutzverband von 1870, der die Meldung verbreitete, ist eine wichtige Institution im österreichischen Kreditwesen.

Seine Aufgabe ist es, Gläubiger bei Insolvenzen zu informieren und zu schützen. Die genauen Umstände, die zu der Insolvenz führten, müssen noch aufgeklärt werden. Möglicherweise spielen wirtschaftliche Rahmenbedingungen, private Probleme des Betreibers oder eine Kombination aus verschiedenen Faktoren eine Rolle. Die Masseverwalterin wird dazu eine umfassende Prüfung durchführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konkursverfahren über den Adler-Betreiber erst am Anfang steht. Viele Fragen sind noch offen, insbesondere die mögliche Fortführung des Betriebs und die endgültige Höhe der Verbindlichkeiten. Gläubiger müssen ihre Ansprüche rechtzeitig anmelden, um ihr Geld zurückzuerhalten. Die Bürger und Gäste der Region werden mit Interesse verfolgen, ob das Gasthaus Adler unter neuer Führung oder in veränderter Form weiterbestehen kann





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