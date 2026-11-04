Konkursantrag für vivet-Privatschule Wiener Neustadt gestellt

Die vivet-Privatschule in Wiener Neustadt hat Insolvenz angemeldet. Schuldner belaufen sich auf 132.000 Euro, betroffen sind 34 Schüler und zehn Mitarbeiter.

Der Betreiberverein der vivet-Privatschule in Wiener Neustadt hat am Mittwoch, dem 4. November, beim Landesgericht Wiener Neustadt offiziell die Eröffnung eines Konkursverfahren s beantragt. Diese plötzliche Entwicklung trifft nicht nur die unmittelbaren Akteure vor Ort, sondern verursacht erhebliche Verunsicherung bei den betroffenen Familien und Mitarbeitern. Die finanziellen Engpässe der Einrichtung haben sich nach Auskunft von Experten monatelang angesammelt, bis die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs final nicht mehr möglich war. Die Stadt Wiener Neustadt und beteiligte Verbände wie die KSV1870 und die Arbeiterkammer Niederösterreich ( AKV) bestätigen die Ernsthaftigkeit der Lage.

Höhe der Schuldenlast und Betroffene Personen

Laut Angaben der Gläubigerschutzverbände KSV1870 und der AKV belaufen sich die offenen Verbindlichkeiten der vivet-Privatschule auf rund 132.000 Euro. Diese Summe muss nun im Zuge des Insolvenzverfahrens geklärt und priorisiert beglichen werden. Insgesamt sind 34 Kinder und zehn Beschäftigte direkt von der Schließung oder dem Wechsel der Institution betroffen. Die Stadt Wiener Neustadt hat bestätigt, dass 19 dieser 34 Kinder aus ihrem Stadtgebiet stammen. Innerhalb dieser Gruppe befinden sich 14 Volksschulkinder und fünf Mittelschüler, die nun dringend eine neue Beschulungsinstitution benötigen.

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Ursachen für den Zusammenbruch der Finanzen

Die Direktorin und Schulgründerin Claudia Adrigan-Lang führte gesundheitliche Gründe für den Schritt an. Nach einem monatelangen Krankenstand war es finanziell nicht mehr möglich, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Laut der AKV kam es im Schuljahr 2025/26 zu mehreren Personalwechseln im pädagogischen Bereich, die bei Teilen der Elternschaft für große Verunsicherung sorgten. Besonders unmittelbar vor den Herbstferien meldeten zahlreiche Eltern ihre Kinder ab, wodurch die Einnahmen der Einrichtung deutlich zurückgingen. Die Gehälter der Angestellten wurden laut Schuldnerangaben bis einschließlich September 2026 bezahlt.

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Unterbringung der Schüler und Reaktion der Behörden

Die Stadt Wiener Neustadt reagierte rasch auf die unerwartete Situation, um eine Versorgungslücke für die betroffenen Kinder zu schließen. Stadtsprecher erklärte am Mittwoch, dass zum Stand des Mornings zehn Kinder bereits in öffentlichen Schulen untergebracht worden sind. Glücklicherweise habe man noch über entsprechende Kapazitäten verfügt, um kurzfristig reagieren zu können. Für die Stadtverwaltung war die Entwicklung der vivet-Privatschule völlig überraschend gekommen, da die Probleme zunächst nicht öffentlich wahrgenommen wurden. Die lokalen Medien wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" haben die Lage ebenfalls bestätigt und auf die gesundheitliche Not der Schulleiterin hingewiesen.

Weiterer Ablauf und Zukunftsperspektiven

Eine Fortführung des Schulbetriebs wird laut Angaben der AKV nicht angestrebt. Der Betreiberverein hat sich dazu entschlossen, das Insolvenzverfahren zu durchlaufen, anstatt einen neuen Betreiber zu suchen. Mit dem noch zu bestellenden Insolvenzverwalter soll die Schließung des Betriebs erörtert und formalisiert werden. Das Konkursverfahren war zum Zeitpunkt der ersten Meldungen noch nicht eröffnet, aber der KSV1870 rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung des Insolvenzgerichts. Die vivet-Privatschule war im Herbst 2020 gegründet worden und hatte sich von ursprünglich 14 auf rund 60 Schüler entwickelt. Zuletzt waren neun Pädagogen und eine Assistenzkraft angestellt, deren Arbeitsverhältnisse nun durch das Verfahren geregelt werden müssen.