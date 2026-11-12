König Haakon informierte Polizei vor Festnahme von Marius Borg Høiby

Akten offenbaren: König Haakon wurde vor der Festnahme seines Stiefsohns Marius Borg Høiby am 4. August 2024 informiert und kontaktierte die Behörden persönlich.

Umfassende, neu zugängliche Akten belegen eindeutig, dass König Haakon von Norwegen bereits vor der geplanten Festnahme seines Stiefsohns Marius Borg Høiby über die drohende polizeiliche Maßnahme informiert war. Die Dokumente legen nahe, dass der König das Telefon zur Hand nahm, um direkt mit den zuständigen Behörden Kontakt aufzunehmen, um die Situation zu klären. Diese Interaktion fand am 4. August 2024 statt, einem Datum, das im Zentrum einer Reihe von rechtlichen und politischen Entwicklungen steht, die die norwegische Königliche Familie betreffen.

Chronologie der Festnahme am 4. August

Am 4. August 2024 erreichte die Polizeidirektion in Oslo gegen Mittag erste Meldungen über einen Vorfall, bei dem Marius Borg Høiby der Anwendung von Gewalt gegenüber einer Ex-Partnerin verdächtigt wird. Kurz darauf, um 13.40 Uhr, fiel die behördliche Entscheidung, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit festzunehmen. Der Kronprinz war zu diesem Zeitpunkt bereits über die drohende Situation im Bilde, was die folgenden telefonischen Eskalationen und Abstimmungen auslöste.

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Direkte Kommunikation mit Sicherheitsbehörden

Das Kronprinzenpaar, König Haakon und seine Gattin, sowie der Hofchef trafen in mehreren Gesprächen eine Absprache über das weitere Vorgehen. Man einigte sich darauf, dass König Haakon selbst einen Mitarbeiter des norwegischen Sicherheitsdienstes PST kontaktieren sollte. Dieser Bereich ist speziell für den Personenschutz der Mitglieder der Königlichen Familie zuständig und fungierte als direkte Schnittstelle zwischen dem Hof und den Ermittlungsbehörden.

Haakons Telefonat mit dem PST-Mitarbeiter

Um 15.29 Uhr griff König Haakon zum Telefon und sprach mit dem zuständigen PST-Mitarbeiter. Laut den vorliegenden Akten teilte der König mit den Worten mit: Die Polizei wird Marius festnehmen. Anschließend erkundigte er sich, ob sich sein Stiefsohn freiwillig bei den Behörden melden dürfe, anstatt sich stellen zu müssen. Der PST-Mitarbeiter bestätigte später, dass er überrascht war, dass König Haakon bereits über den genauen Zeitpunkt und die Planung der Festnahme informiert war.

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Freiwillige Stellungnahme und Festnahme in Skaugum

Die norwegische Polizei willigte in den Vorschlag des Kronprinzen ein und vereinbarte mit Marius Borg Høiby einen Treffpunkt zur freiwilligen Vorstellung. Dieser Ort wurde als eine Schule in der unmittelbaren Nähe von Skaugum festgelegt, dem damaligen Wohnsitz der Königlichen Familie. Etwa zehn Minuten nach dem Anruf von König Haakon erhielt dieser die Bestätigung, dass der Plan aufgegangen war. Um 16.10 Uhr wurde Marius Borg Høiby schließlich an dem vereinbarten Ort festgenommen.

Fortschreitende rechtliche Konsequenzen

Dieser Vorfall vom 4. August markierte den Anfang einer langen und komplexen Reihe von Ermittlungsverfahren gegen den Sohn von Mette-Marit. Die rechtlichen Auseinandersetzungen eskalierten im Laufe der Zeit erheblich. Anfang des aktuellen Jahres wurde Marius Borg Høiby wegen schwerwiegender Sexualdelikte zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Die neu veröffentlichten Akten werfen ein neues Licht auf die Frühphase dieser Ermittlungen und die Rolle der norwegischen Monarchie in dieser sensiblen Angelegenheit.