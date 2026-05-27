König Charles zeigt herzliche Geste bei Besuch von Krebszentrum

Beim Besuch eines Krebszentrums in York umarmte und küsste König Charles eine Krebspatientin. Die ungewöhnlich vertraute Garnation unterstreicht seine Verbundenheit mit Betroffenen, nachdem er selbst 2024 an Krebs erkrankte. Das Zentrum soll bald eröffnet werden.

König Charles hat bei einem Besuch des neu renovierten Sir Robert Ogden Macmillan Cancer Centre im York Hospital eine außergewöhnlich herzliche Geste gezeigt, indem er eine Krebspatientin umarmte und ihr auf beide Wangen küsste.

Die Frau, die an Brustkrebs im Stadium vier leidet und als Patientenvertreterin an der Gestaltung des neuen Zentrums mitgewirkt hat, beschrieb die Begegnung als unglaublich und eine absolute Ehre. Sie betonte, dass sie sofort eine Verbindung zu Charles gespürt habe, da beide mit Krebs diagnostiziert seien. Charles ist seit 1997 Schirmherr von Macmillan Cancer Support und informierte sich über die 2,4-Millionen-Pfund-Sanierung des Zentrums, das im Juli offiziell eröffnet werden soll und tausenden Krebspatienten in Yorkshire zugutekommen wird.

Zudem pflanzte er im neu gestalteten Garten des Zentrums eine Macmillan-Rose. Der König selbst wurde im Februar 2024 mit einer nicht näher genannten Krebsart diagnostiziert. Im Dezember 2025 gab er bekannt, dass seine Behandlung reduziert werden könne, was er als persönlichen Segen bezeichnete. Ein Sprecher des Buckingham Palace bestätigte, dass Charles außergewöhnlich gut auf die Therapie angesprochen habe.

Trotz seiner Erkrankung führt der König sein volles Programm fort, zuletzt mit einem Staatsbesuch in den USA und Reisen durch ganz Großbritannien





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