König Charles III. und Prinz William gedenken im Cenotaph

König Charles III. und Thronfolger Prinz William legten Kränze am Cenotaph nieder. Erzbischöfin Sarah Mullally segnete die Zeremonie zum Remembrance Sunday in London.

König Charles III. und Thronfolger Prinz William legten Kränze aus künstlichen Klatschmohnblüten am zentralen Kriegerdenkmal Cenotaph in Londons Regierungsviertel Whitehall nieder. Königin Camilla und Prinzessin Catherine beobachteten das Geschehen vom Balkon eines Regierungsgebäudes aus. Die neue Erzbischöfin von Canterbury, Sarah Mullally, die erste Frau in diesem Amt, sprach ein Gebet und spendete den Segen.

Neue Amtsträger beim Gedenken vertreten

Nicht dabei war der dem Militär stark verbundene Prinz Harry, der sich aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt hatte. Der Remembrance Sunday gehört neben der Parade Trooping the Colour und der unregelmäßig stattfindenden Parlamentseröffnung zu den wichtigsten Terminen im royalen Kalender. An dem Gedenken nehmen auch Vertreter von Regierung und Parlament sowie vieler weiterer Institutionen und Vertreter der Commonwealth-Nationen teil.

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Erstmals legte in diesem Jahr der neue Premierminister Andy Burnham einen Kranz nieder. Hinter ihm reihten sich neun Amtsvorgänger auf. Charles erschien um kurz vor 11.00 Uhr (Ortszeit), bevor mit dem Glockenschlag von Big Ben ein zweiminütiges Schweigen begann.

Symbolik der Klatschmohnblüte und Spenden

Die Uhrzeit erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs, das am 11. November 1918 mit einem Waffenstillstand um 11.00 Uhr eingeleitet wurde. Die Klatschmohnblüte ("poppy") ist in Großbritannien das Symbol für das Gedenken an die Gefallenen. Inspiriert ist es von den wilden Blumen in den Feldern Flanderns, wo im Ersten Weltkrieg verlustreiche Grabenkämpfe geführt wurden.

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Poppies aus Papier oder anderen Materialien werden bereits in den Wochen vor dem traditionellen Gedenken Anfang November von vielen Menschen an die Kleidung geheftet. Die Anstecker werden von der Veteranenorganisation Royal British Legion gegen Spenden verteilt.

Internationale Beteiligung und historische Einordnung

Deutschland hatte bereits eine besondere Rolle in der Geschichte des Denkmals gespielt. Zum 100. Jahrestag des Kriegsendes nahm 2018 auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Zeremonie teil. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass ein deutsches Staatsoberhaupt an dem Gedenken in der britischen Hauptstadt beteiligt war.