König Charles III. und Königin Camilla starten viertägigen Staatsbesuch in den USA trotz Sicherheitsvorfall

König Charles III. und Königin Camilla sind trotz eines Sicherheitsvorfalls am Wochenende zu ihrem viertägigen Staatsbesuch in den USA aufgebrochen. Der Besuch, der seit sechs Monaten geplant ist, soll die transatlantischen Beziehungen stärken und umfasst offizielle Treffen in Washington, New York und Kentucky.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind heute, Montag, zu ihrem viertägigen Staatsbesuch in den USA aufgebrochen. Der Buckingham-Palast gab nach intensiven Sicherheit sberatungen grünes Licht für die Reise, die trotz eines Vorfalls am Wochenende wie geplant stattfindet.

Am Samstagabend hatte ein bewaffneter 31-Jähriger versucht, in den Ballsaal eines Hotels in Washington einzudringen, wo US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beim Korrespondentendinner waren. Das Präsidentenpaar wurde vorsorglich evakuiert, und ein Secret-Service-Beamter wurde angeschossen, überlebte jedoch dank seiner kugelsicheren Weste. Charles wird von seinen eigenen Leibwächtern der Metropolitan Police begleitet, während die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort vom US Secret Service überwacht werden.

Der Besuch war seit etwa sechs Monaten in Planung und markiert den ersten britischen Staatsbesuch in den USA seit 2007. Der britische Monarch wurde vollständig über die Entwicklungen informiert und zeigte sich erleichtert, dass Präsident Trump, die First Lady und alle Gäste unverletzt blieben. Auch Trump selbst bestätigte den Besuch gegenüber Fox News.

Das royale Paar wird in Washington, New York und Kentucky erwartet, wo sie unter anderem offizielle Treffen, kulturelle Veranstaltungen und Besuche bei gemeinnützigen Organisationen auf dem Programm haben. Die Reise gilt als wichtiger Schritt zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen und zur Förderung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Handel, Sicherheit und kultureller Austausch. Die britische Regierung betont, dass der Besuch ein Zeichen der Solidarität und des Engagements für die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern ist.

In Washington wird das Paar von hochrangigen Vertretern der US-Regierung empfangen, darunter möglicherweise auch der Präsident selbst. In New York stehen Besuche bei den Vereinten Nationen und kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm, während in Kentucky der Fokus auf der Landwirtschaft und der Zusammenarbeit in diesem Bereich liegen wird. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Besuch wurden nach dem Vorfall am Wochenende noch einmal überprüft und verstärkt, um sicherzustellen, dass der Besuch reibungslos verlaufen kann.

Der Buckingham-Palast betont, dass die Sicherheit des Königspaares und aller Beteiligten oberste Priorität hat. Der Staatsbesuch wird von der britischen und amerikanischen Presse intensiv begleitet, und es wird erwartet, dass er weltweit großes Medieninteresse finden wird. Die Reise ist nicht nur ein diplomatisches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit, die historischen und kulturellen Verbindungen zwischen Großbritannien und den USA zu feiern





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

König Charles III. Staatsbesuch USA Sicherheit Transatlantische Beziehungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Libanon: Sechs Tote durch israelische Luftangriffe im Südlibanon trotz WaffenruheIsraels Armee behauptet, es handle sich bei den sechs Toten um Hisbollah-Kämpfern. Ein UNO-Blauhelm-Soldat stirbt durch eine israelische Panzergranate.

Read more »

Thurnher wird neue ORF-Generaldirektorin und kündigt Aufarbeitung anMarie-Luise Thurnher wurde zur neuen ORF-Generaldirektorin ernannt und plant eine umfassende Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit des ORF, inklusive der Prüfung von Compliance-Berichten und kritischen Fällen wie ORF-III und ORF-NÖ. Sie betont Transparenz und unabhängige Expertise bei der Aufarbeitung.

Read more »

Bruder von Epstein-Opfer erhöht Druck auf CharlesDer Bruder des Epstein-Opfers Virginia Giuffre hat König Charles III. (77) erneut zu einem Treffen bei dessen Staatsbesuch in den USA aufgerufen. ...

Read more »

König Charles' USA-Reise findet trotz Schüssen in Washington stattNach einem bewaffneten Vorfall in Washington D.C. hat der Buckingham-Palast bestätigt, dass die US-Reise von König Charles III. und Königin Camilla wie geplant stattfinden wird. Der Besuch umfasst ein Treffen mit Präsident Trump, ein Staatsbankett und eine Rede vor dem US-Kongress.

Read more »

König Charles III. reist trotz Spannungen zu Staatsbesuch in die USAZum ersten Mal seit fast 20 Jahren besucht ein britischer Monarch die USA. König Charles III. trifft sich mit Präsident Trump im Weißen Haus und hält eine Rede vor dem US-Kongress. Der Besuch findet trotz politischer Spannungen und des Korrespondentendinner-Vorfalls statt. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA sind angespannt, unter anderem wegen der Iran-Politik und des Epstein-Skandals.

Read more »

König Charles III. beginnt diplomatisch brisanten Staatsbesuch in den USADer britische König Charles III. beginnt am Montag einen mehrtägigen Staatsbesuch in den USA, der nicht nur mediale Aufmerksamkeit erregt, sondern auch diplomatisch heikel ist. Nach den jüngsten Spannungen zwischen den USA und Großbritannien sowie den anhaltenden Auswirkungen des Epstein-Skandals auf das Königshaus steht Charles vor der Herausforderung, die transatlantischen Beziehungen zu stabilisieren. Der Besuch umfasst Treffen mit US-Präsident Donald Trump, ein Staatsbankett im Weißen Haus und eine Rede vor dem US-Kongress. Zudem wird die Gedenkstätte des 11. September besucht. Der Besuch ist von Sicherheitsmaßnahmen und politischen Spannungen geprägt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal und den aktuellen Konflikten zwischen den beiden Ländern.

Read more »