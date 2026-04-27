König Charles III. beginnt diplomatisch brisanten Staatsbesuch in den USA

Der britische König Charles III. beginnt am Montag einen mehrtägigen Staatsbesuch in den USA, der nicht nur mediale Aufmerksamkeit erregt, sondern auch diplomatisch heikel ist. Nach den jüngsten Spannungen zwischen den USA und Großbritannien sowie den anhaltenden Auswirkungen des Epstein-Skandals auf das Königshaus steht Charles vor der Herausforderung, die transatlantischen Beziehungen zu stabilisieren. Der Besuch umfasst Treffen mit US-Präsident Donald Trump, ein Staatsbankett im Weißen Haus und eine Rede vor dem US-Kongress. Zudem wird die Gedenkstätte des 11. September besucht. Der Besuch ist von Sicherheitsmaßnahmen und politischen Spannungen geprägt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal und den aktuellen Konflikten zwischen den beiden Ländern.

Am Montag beginnt ein mehrtägiger Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in den USA , der nicht nur mediale Aufmerksamkeit erregt, sondern auch diplomatisch brisant ist.

Nach den jüngsten Spannungen zwischen den USA und Großbritannien sowie den anhaltenden Auswirkungen des Epstein-Skandals auf das Königshaus steht Charles vor der Herausforderung, die transatlantischen Beziehungen zu stabilisieren. Der König äußerte sich am Sonntag erleichtert darüber, dass US-Präsident Donald Trump bei einem Schussvorfall in Washington unverletzt blieb, was den Besuch trotz der Sicherheitsbedenken aufrechterhielt. Bis Donnerstag werden Charles und Königin Camilla in den USA zu Gast sein, wobei die Sicherheitsvorkehrungen vermutlich noch einmal verschärft wurden.

Der Besuch fällt in die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit und umfasst ein dichtes Programm. In Washington stehen zunächst Treffen mit Trump und First Lady Melania auf dem Plan, gefolgt von einem Staatsbankett im Weißen Haus am Dienstag. Charles wird zudem als zweiter britischer Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II. vor dem US-Kongress sprechen.

In New York werden die Royals die Gedenkstätte des 11. September besuchen, wo die Stadt den 25. Jahrestag der Anschläge begehen wird. Die letzte Station ist Virginia, wo Charles und Camilla unter anderem einen Nationalpark besichtigen, bevor sie nach Bermuda weiterreisen.

Ein Treffen mit Prinz Harry, der in den USA lebt, ist nicht vorgesehen. Die Beziehungen zwischen den britischen Royals und Trump sind bereits durch zahlreiche Begegnungen geprägt, doch dieser Besuch ist der erste, den Charles als König in den USA unternimmt. Trump äußerte sich Ende März auf seinem Plattform Truth Social begeistert über den Besuch und schrieb, er freue sich darauf, Zeit mit dem König zu verbringen, den er sehr respektiere.

Dass Trump die Reisedaten der Royals vorzeitig veröffentlichte, wurde in London großzügig ignoriert, obwohl der Buckingham-Palast solche Informationen aus Sicherheitsgründen erst etwa eine Woche vor dem Besuch bekannt gibt. Der Besuch ist aus mehreren Gründen heikel, nicht nur wegen der Sorge vor möglichen diplomatischen Fauxpas durch Trump. Ein schwerwiegenderes Thema ist der Epstein-Skandal, der weiterhin auf beiden Seiten des Atlantiks für Spannungen sorgt. Die Verbindungen von Charles’ Bruder Prinz Andrew zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Ein Bild, das in Erinnerung bleiben wird, ist das von Prinz Andrew nach seiner Verhaftung im Februar im Zuge der Epstein-Ermittlungen. Der Ruf nach einem Signal von Charles wurde bald laut. Der demokratische US-Kongressabgeordnete Ro Khanna forderte die Royals auf, Opfer und Angehörige während ihres Besuchs zu treffen.

Khanna, ein energischer Befürworter einer umfassenderen Offenlegung der Epstein-Akten, schrieb in einem offenen Brief, er bitte den König respektvoll, sich mit den Überlebenden des Missbrauchs durch Epstein und Ghislaine Maxwell unter vier Augen zu treffen, damit diese ihm direkt schildern könnten, wie mächtige Einzelpersonen und Institutionen sie im Stich gelassen hätten. Ähnlich äußerte sich auch die Familie von Virginia Giuffre, die Prinz Andrew und Epstein vorwarf, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Giuffre beging vor rund einem Jahr Suizid.

Ihr Bruder Sky Roberts forderte den britischen König mehrmals dazu auf, ihn zu treffen, und sagte der Zeitung USA Today: Ich bin ihr Blut. Ich möchte, dass er Virginia anders wahrnimmt, als nur aus den Nachrichten. Der Buckingham-Palast lehnte diese Wünsche jedoch ab und betonte, dass der König und die Königin stets ihre Unterstützung für alle Missbrauchsopfer bekundet hätten, unabhängig davon, wo und wie der Missbrauch begangen wurde.

Aufgrund laufender polizeilicher Erhebungen werde Charles weder Überlebende treffen noch sich direkt zu den laufenden Ermittlungen äußern. Kritik am Staatsbesuch kam auch aus London, allerdings aus ganz anderen Gründen. Die traditionell engen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten haben unter den aktuellen politischen Entwicklungen stark gelitten. Trump hatte die britische Regierung unter Premier Keir Starmer scharf für ihre Haltung im Iran-Konflikt kritisiert.

In einem Interview mit Sky News antwortete Trump auf die Frage nach dem Zustand der besonderen Beziehungen sarkastisch: Mit wem denn? Zuletzt gab es sogar Streitigkeiten über die Falklandinseln – laut Berichten könnten die USA ihre probritische Haltung überdenken. Aufgrund der Spannungen forderten oppositionelle Abgeordnete sogar eine komplette Absage des Besuchs. Die Visite beschere Trump nun inmitten des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten einen großen diplomatischen Erfolg, argumentierte etwa der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Sir Ed Davey





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

König Charles III. USA Donald Trump Epstein-Skandal Transatlantische Beziehungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

192.000 Besucher bei der „Langen Nacht der Forschung“An mehr als 300 Standorten in allen Bundesländern war Wissenschaft undForschung zu erleben.

Read more »

USA plant Neuausrichtung der Kuba-Politik mit Fokus auf Raúl Castros EnkelDie US-Regierung unter Donald Trump strebt eine Destabilisierung des Machtgefüges in Kuba an, mit dem Ziel eines politischen Umbruchs bis Herbst 2026. Im Zentrum der Strategie steht Raúl Guillermo Rodríguez Castro, der als Schlüsselfigur innerhalb des kubanischen Regimes gilt. Die USA setzen dabei auf eine Kombination aus Drohgebärden durch militärische Technologie und diskreten Verhandlungen.

Read more »

Machtkampf an der Donau: Wie Korneuburg den Verkauf der Signa-Gründe blockiertMachtkampf um die Signa-Gründe in Korneuburg: Ein Investor plant einen 300-Millionen-Campus, die Bank drängt auf Rückzahlung, die Gemeinde blockiert. Ergebnis: die nächste Pleite – und Millionen drohen in der Donau zu versinken.

Read more »

Iranische Angriffe auf US- und britische Militärbasen verschärfen Nahost-KriseAls Reaktion auf gemeinsame Angriffe von USA und Israel hat der Iran mehrere Militärbasen in der Region angegriffen, was zu erheblichen Schäden und hohen Kosten für die USA führt. Berichte deuten auf eine Diskrepanz zwischen der offiziellen Darstellung der US-Regierung und der tatsächlichen Lage hin.

Read more »

König Charles' USA-Reise findet trotz Schüssen in Washington stattNach einem bewaffneten Vorfall in Washington D.C. hat der Buckingham-Palast bestätigt, dass die US-Reise von König Charles III. und Königin Camilla wie geplant stattfinden wird. Der Besuch umfasst ein Treffen mit Präsident Trump, ein Staatsbankett und eine Rede vor dem US-Kongress.

Read more »

König Charles III. reist trotz Spannungen zu Staatsbesuch in die USAZum ersten Mal seit fast 20 Jahren besucht ein britischer Monarch die USA. König Charles III. trifft sich mit Präsident Trump im Weißen Haus und hält eine Rede vor dem US-Kongress. Der Besuch findet trotz politischer Spannungen und des Korrespondentendinner-Vorfalls statt. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA sind angespannt, unter anderem wegen der Iran-Politik und des Epstein-Skandals.

Read more »