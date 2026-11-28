Die Demokratische Republik Kongo streicht ab dem 30. November alle Kobalt-Ausfuhren. Ziel ist die Bekämpfung von Überangebot und die Stützung der sinkenden Rohstoffpreise für die Batterieindustrie.

Die Demokratische Republik Kongo hat ein umfassendes Exportverbot für Kobalt verhängt, um die Weltmarktpreise zu stabilisieren. Die Maßnahme tritt offiziell am 30. November in Kraft und betrifft sämtliche im Land geförderte Mengen des strategisch wichtigen Metalls. Dies ist die zweite solche Aktion innerhalb von zwei Jahren, die darauf abzielt, dem starken Angebotsüberschuss auf dem globalen Markt entgegenzuwirken und die prekäre Preissituation zu korrigieren.

Regulatorischer Hintergrund und Zeitplan

Die kongolesische Behörde ARECOMS kündigte den Schritt Anfang dieser Woche an, wobei das Verbot explizit für den 30. November datiert wurde. Die Entscheidung folgte auf anhaltende Preisverfälle bei Kobalt seit Juni dieses Jahres. ARECOMS erklärte, dass der Rückgang des weltweiten Verbrauchs, steigende Lagerbestände sowie spekulative Marktpraktiken die Preise drücken. Das Verbot gilt so lange, bis es offiziell aufgehoben wird, und soll zunächst vier Monate lang überprüft werden, um eine nachhaltige Marktbalance zu fördern.

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Auswirkungen auf die Batteriebranche

Kobalt ist eine essentielle Komponente für wiederaufladbare Batterien, die in Elektrofahrzeugen und der Energiespeicherung verwendet werden. Die Demokratische Republik Kongo ist für etwa 75 Prozent der weltweiten Kobaltproduktion verantwortlich, wobei das Metall meist als Nebenprodukt des Kupferbergbaus gewonnen wird. Das neue Exportverbot betrifft sowohl industrielle Minen als auch den manuellen Abbau. Dies führt zu einer drastischen Reduktion des Angebots, was theoretisch zu einem Preisanstieg führen könnte und somit der Batterieindustrie mehr Stabilität bieten soll.

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Positionen der Branchenakteure

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore ist einer der größten Kobaltproduzenten im Kongo und unterliegt nun ebenfalls den neuen Exportrestriktionen. Glencore hatte seine Fördermengen bereits in diesem Jahr aufgrund früherer Beschränkungen reduziert. Sollte die Taktik der kongolesischen Regierung aufgehen und die Preise steigen, könnte auch Glencore profitieren. Die Behörde ARECOMS betonte, dass jede Wiederaufnahme der Exporte eine gesonderte Entscheidung erfordert, die Mengen, Kontingente und Bedingungen festlegt.

Globale Marktstruktur und strategische Pläne

Obwohl der Kongo der wichtigste Lieferant von Rohkobalt ist, kontrolliert China die Aufbereitung, wobei rund 75 Prozent des Minerals dort raffiniert werden. Die Regierung in Kinshasa plant zudem den Aufbau einer strategischen Rohstoffreserve, um den Einfluss auf den Markt weiter zu stärken. Dieser Schritt ist Teil eines breiteren Trends in Afrika, bei dem Länder wie Guinea, Simbabwe und Zimbabwe ähnliche Exportbeschränkungen für Rohstoffe wie Gold, Lithium und Chrom eingeführt haben, um mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu behalten.