Konflikt- und Friedensforschung in Zeiten von Unstability

Konflikt- und Friedensforscher:innen diskutieren aktuelle Themen wie geopolitische Umbrüche, Machtblöcke und die Rolle von Bildung bei der Bewältigung von Konflikten.

Konflikt- und Friedensforscher:innen versuchen in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint, Lösungen zu erdenken und zu konzipieren. Gravierende geopolitische Umbrüche sind im Gange, einstige Partner fallen ab und Machtblöcke zerbrechen.

Vieles ist unberechenbar geworden und nichts scheint mehr sicher zu sein. Kann Friedens- und Konfliktforschung in Zeiten wie diesen Handlungswege und Perspektiven aufzeigen? Zu diesen aktuellen Themen diskutierte Alice Senarclens De Grancy, "Die Presse", in der "Science Lounge" mit Viktorija Ratković, Carmen Sippl und Maximilian Lakitsch. Maximilian Lakitsch beschäftigt sich mit dem Erfolg und Misserfolg internationaler Friedensmissionen.

Aus seiner Sicht scheitern viele Konzepte daran, dass sie zu wenig mit den Realitäten und dem Wissen lokaler Communities verbunden sind. Zugleich warnt er vor Versuchen politischer Akteure, Kriege wieder zu legitimieren. Der Fokus der Forschung von Viktorija Ratković liegt auf der Friedensbildung. Sie sieht die Ursachen aktueller Konflikte auch in sozialen Ungleichheiten und ungelösten Krisen.

Frieden bedeute dabei mehr als das Schweigen der Waffen. Entscheidend sei, Konflikte nicht gewaltvoll auszutragen und die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. Mit "Futures Literacy" erforscht Carmen Sippl, wie Menschen Zukunftsbilder entwickeln und ihre Gestaltungsmöglichkeiten erkennen können. Vielfalt in den Vorstellungen von Zukunft wertzuschätzen und die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken, seien zentrale Voraussetzungen für eine Kultur des Friedens.

Wie Friedenslogik angewendet werden kann, warum internationale Friedensmissionen oft scheitern und welche Rolle Bildung bei der Bewältigung von Konflikten spielt, waren weitere Themen der "Science Lounge"





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