Konflikt um Wiener Nationalstadion: Rangnick fordert Neubau trotz Stadtsperre

Ralf Rangnick und Stadtrat Peter Hacker streiten um das Ernst-Happel-Stadion. Während der ÖFB-Coach private Investoren einfordert, lehnt Wien einen Neubau ab.

Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick gerät in einen offenen Konflikt mit der Wiener Stadtregierung bezüglich der Zukunft des Ernst-Happel-Stadion s. Der deutsche Teamchef wirft den lokalen Politikern vor, durch Untätigkeit eine notwendige Modernisierung des nationalen Sporttempels zu blockieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Fußballs zu gefährden.

Rangnicks Investorenangebot trifft auf Ablehnung

Ralf Rangnick behauptet öffentlich, er verfüge über eine Reihe privater Investoren, die das bestehende Stadion ohne jegliche finanzielle Belastung der Steuerzahler in eine moderne Eventarena verwandeln könnten. Diese Angebote würden jedoch systematisch von der Stadt Wien unterbunden, wobei der ÖFB-Coach betonte, dass diese Projekte ohne Kosten für die öffentliche Hand realisiert werden könnten. Die Stadt Wien betrachtet diese Ankündigungen skeptisch und fordert konkrete Unterlagen.

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Sportstadtrat Peter Hacker der SPÖ äußerte im ORF-Sportprogramm seine Ungeduld bezüglich der vagen Versprechungen. Er verwies darauf, dass er bis dato noch keine einzigen schriftlichen Vorschläge oder Dokumente der Investoren erhalten habe. Hacker betont regelmäßig, dass er sich zwar für die Vorschläge interessiere, diese aber einer strengen Prüfung unterzogen werden müssten, bevor sie mit den bestehenden städtischen Plänen verglichen werden können. Bislang sei keine einzige konkrete Idee auf seinem Tisch gelandet.

Alte Infrastruktur im Fokus der Kritik

Das im Jahr 1931 errichtete Ernst-Happel-Stadion gilt seit Jahren als architektonisches und infrastrukturelles Problem. Kritiker beklagen die veraltete Bauweise, bei der die Zuschauer durch eine Leichtathletiklaufbahn weit vom Spielfeld entfernt sind. Die sanitären Anlagen werden als überholt kritisiert, wobei Männer in der Vergangenheit oft nebeneinander in einer offenen Stahlrinne ihr Geschäft verrichteten. Im europäischen Vergleich fehlt dem Stadion die moderne Infrastruktur, die in Städten wie Budapest, Warschau, Stockholm oder Bukarest seit Jahren Standard ist.

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Die Spannungen zwischen dem ÖFB und der Stadtverwaltung eskalierten bereits nach Rangnicks Amtsantritt im Jahr 2022. Bei einem Länderspiel gegen Dänamen fiel die Flutlichtanlage aus, und im Rasen klafften tiefe Löcher. Dieser Vorfall führte zu internationaler Spott, wobei der dänische Spieler Pierre-Emile Højbjerg das Spielfeld als Amateur-Stadium bezeichnete. Diese Vorfälle unterstrichen für Rangnick die Dringlichkeit eines kompletten Neubaus anstatt von kleinen Reparaturen.

Stadtratsverteidigung und Finanzargumente

Stadtrat Peter Hacker verteidigte die Linie der Stadt Wien mit Verweis auf den Denkmalschutz und die finanzielle Verantwortung. Eine Substanzanalyse aus dem Jahr 2023 ergab, dass das Stadion bis Mitte der 2060er-Jahre nutzbar sei. Daher wurden im Wiener Gemeinderat 100 Millionen Euro für grundlegende Sanierungsmaßnahmen bewilligt. Diese Mittel sollen für den Einbau einer Photovoltaikanlage, ein schließbares Dach und die Modernisierung der Toilettenanlagen verwendet werden, um die Lebensqualität im Stadion kurzfristig zu verbessern.

Rangnick kritisierte diese Sanierungspläne scharf und verglich sie mit dem Einbau eines Elektromotors in einen 1950er Oldtimer. Für ihn sei diese Methode sinnlos, da sie das Grundproblem nicht löse. Die Stadtverwaltung hält hingegen an der Argumentation fest, dass ein Neubau extrem teuer sei und bis zu einer Milliarde Euro kosten könnte. Zudem werde das Stadion nur drei- bis fünfmal im Jahr für Länderspiele genutzt, was einen Neubau wirtschaftlich nicht tragbar mache.

Wirtschaftliche Folgen und künftige Perspektiven

Die Stadt Wien argumentiert, dass sie bereits massive Subventionen für die Stadien des SK Rapid und der FK Austria sowie für den ÖFB-Campus geleistet habe. Der FK Austria wurde ein gefördertes Stadion sogar für knapp 40 Millionen Euro abgekauft, was die finanzielle Belastung der Stadt unterstreicht. Hacker betont, dass der Stadionbetrieb nur durch große Konzerte profitable sei, wobei die bestehende Konstruktion mit Laufbahn mehr Zuschauer für solche Events zulasse als moderne Fußballarenen.

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Trotz der ablehnenden Haltung der Stadt gibt es nun neue Impulse durch Rangnicks Engagement. Der Teamchef wirft der Stadtverwaltung Trägheit vor und behauptet, die Investoren würden das Grundstück bereitstellen und den Rest der Finanzierung komplett übernehmen. Diese Entwicklung zwingt die Stadt Wien, sich mit den konkreten Plänen auseinanderzusetzen, falls die versprochenen privaten Finanzierungsmodelle tatsächlich vorliegen. Die Debatte um den Verbleib und die Nutzung des historischen Stadions dauert an.