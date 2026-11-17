Streit in NÖ über Schließung von elf Notarztstützpunkten: Prischl unter Druck, Hergovich und Mikl-Leitner mahnen Ersatz. Gutachten gehen auseinander.

Im Bundesland Niederösterreich eskaliert die politische Debatte um die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkte n bis zum Jahr 2027. Die Gesundheitslandesrätin Eva Prischl ( SPÖ) sieht sich dabei einem massiven innenpolitischen Druck ausgesetzt, während ihre eigene Parteispitze die Vorgehensweise scharf kritisiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) und SPÖ -Chef Sven Hergovich haben ihre Positionen zur Rettungswende klar kommuniziert, was auf eine drohende Krise im Koalitionsgebilde hindeutet.

Regierungssitzung verschärft die Fronten

Während einer mehr als zweistündigen Regierungssitzung am Dienstag standen sich die politischen Lager unversöhnlich gegenüber. Eva Prischl nahm trotz akuter Erkältung an der Sitzung teil, was die Dringlichkeit des Themas unterstrich. Sven Hergovich kritisierte das Vorgehen der Landesrätin deutlich und lehnt Schließungen ab, wenn kein gleichwertiger Ersatz geboten wird. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erhöhte den Druck zusätzlich, indem sie betonte, dass die ausverhandelten Rettungsverträge strikt eingehalten werden müssten. Die Aussage, dass die Zeit dränge, verdeutlicht die Komplexität der anstehenden Maßnahmen.

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Gutachten gehen gravierend auseinander

Zentraler Bestandteil des Streits sind zwei contrasting Fachgutachten, die unterschiedliche Risiken für die Notfallversorgung aufzeigen. Die von Landesrätin Eva Prischl beauftragte ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) wird von acht Top-Experten erstellt. Dieses Dokument unterstützt die Reform grundsätzlich, verlangt jedoch konsequentes Monitoring, zusätzliche Schulungen und einen unabhängigen ärztlichen Leiter. Die Endfassung dieses Gutachtens soll am Freitag vorliegen und liefert die wissenschaftliche Grundlage für die aktuelle Planungsphase.

Dem gegenüber steht ein vom SPÖ-Landtagsklub in Auftrag gegebenes Gutachten des deutschen Notfallmediziners Matthias Fischer. Fischer warnt explizit vor längeren Fahrzeiten und identifiziert konkrete Risiken für schwerstkranke Patienten in den betroffenen Regionen. Diese divergierenden Expertenmeinungen erschweren eine einheitliche politische Entscheidung und liefern den Kritikern innerhalb der SPÖ NÖ Argumente für ihre ablehnende Haltung.

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Interne Konflikte in der SPÖ NÖ

Die Meinungsverschiedenheiten sind tief in der Sozialdemokratischen Partei Niederösterreich verankert. Sven Hergovich beharrt darauf, dass ein gültiger Parteitagsbeschluss gegen Schließungen ohne gleichwertigen Ersatz für alle SPÖ-Mitglieder bindend gilt. Dazu zählt auch die zuständige Gesundheitslandesrätin Eva Prischl. Quellen aus dem engsten Umfeld von Hergovich betonen, dass dieser Beschluss keine Ausnahmen zulässt und die politische Linie der Landespartei klar definiert. Diese Situation führt dazu, dass Prischl in einer isolierten Position agiert und ihre Autorität innerhalb der eigenen Reihen untergraben wird.

Folgen und möglicher Machtwechsel

Die verhärteten Fronten in der niederösterreichischen Landesregierung haben konkrete politische Konsequenzen zur Folge. Da ein Beschluss am Dienstag ausblieb, bleibt die Zukunft der elf der insgesamt 32 Notarztstützpunkte offen. Experten spekulieren sogar über einen möglichen Abgang von Eva Prischl oder einen Entzug ihrer Zuständigkeit für das Rettungswesen. Die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ verfügen über die notwendige Regierungsmehrheit, um solche personellen oder sachpolitischen Weichenstellungen durchzusetzen. Die weitere Entwicklung hängt stark von den am Freitag vorliegenden Gutachten und der Bereitschaft der SPÖ zur innerparteilichen Konsensfindung ab.