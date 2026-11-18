Neue Beschwerden gegen einen Kärntner Schuldirektor wegen angeblicher Diskriminierung und Zurückhaltung von Meldungen. Bildungslandesrat Reichmann greift ein.

Die Debatte um die Führungsmethoden eines Kärntner Schuldirektors eskaliert erneut durch neue Beschwerden. Das Lehrerkollegium macht dem Schulleiter vor, diskriminierende Aussagen zu tätigen und interne Kontrollmechanismen zu missbrauchen. Der Fall hat bereits zu dienstrechtlichen Schritten geführt, nachdem der Bildungslandesrat die Situation als kritisch einstuft und maximale Priorität für die Aufklärung gefordert hat.

Diskriminierungsvorwurf beim Personaleinstellungsverfahren

Der Direktor soll bei Schulbeginn erklärt haben, dass er aufgrund der vergangenen Vorfälle ausschließlich noch männliche Lehrkräfte einstellen wolle. Diese Aussage bezog sich auf Beschwerden, die zwölf Lehrkräfte zuvor bei der Gleichbehandlungskommission erhoben hatten. Der Direktor weist diese Behauptung entschieden zurück und bestreitet jegliche Ankündigung, Frauen von der Einstellung auszuschließen. Er betont, dass er nur indirekt an der Personalauswahl beteiligt sei und die finale Entscheidung bei der Bildungsdirektion liege.

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Die Zuständige Behörde beschreibt den Prozess jedoch anders. Laut der Bildungsdirektion führt die Schulleitung das Auswahlverfahren durch und schlägt die erstplatzierte Kandidatin vor. Es gibt auch widersprüchliche Angaben zur aktuellen Personalstruktur an der Schule. Während der Schulleiter angibt, zwei Frauen und drei Männer neu eingestellt zu haben, verzeichnet die Bildungsdirektion vier neue männliche und eine weibliche Zuweisung.

Vorwürfe zur Manipulation von Gefährdungsmeldungen

Zusätzlich zu den Personalthemen kritisiert eine Lehrerin, dass der Direktor wichtige Gefährdungsmeldungen an den Behörden zurückgehalten habe. Diese Anschuldigung führt zu dem Verdacht, dass der Schulleiter versucht, kritische Stimmen innerhalb des Kollegiums zum Schweigen zu bringen. Das Lehrerkollegium vermutet, dass diese Taktik dazu dient, die eigene Machtposition zu festigen und keine negativen Vorfälle nach außen dringen zu lassen.

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Eine betroffene Lehrerin gab ihre Aufgabe als Beratungslehrerin auf, was im Kollegium auf Unverständnis stieß. Der Direktor begründet diese Änderung damit, dass die Lehrerin künftig stärker Schüler in einer Time-out-Gruppe betreuen müsse, da dort ein höherer Betreuungsbedarf bestehe. Die bisherigen Aufgaben der Beratungslehrerin übernehme nun der Mobile Dienst, was eine rein operative Verschiebung der Verantwortlichkeiten darstelle.

Verteidigung der Lebensgefährtin und politische Reaktionen

Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Zuweisung der frei gewordenen Stunden. Das Kollegium vermutet, dass die Lebensgefährtin des Direktors diese Position übernommen habe, um persönliche Interessen zu fördern. Der Schulleiter verteidigt seine Partnerin ausdrücklich und erklärt, dass sie bereits seit 2020 für die Schüler- und Bildungsberatung zuständig sei. Sie verfüge über die entsprechende Ausbildung und die Tätigkeit habe nichts mit der Rolle der Beratungslehrerin zu tun.

Bildungslandesrat Peter Reichmann von der SPÖ stand unter Druck, da er am 2. November noch angegeben hatte, keine neuen Beschwerden zu kennen. Das Lehrerkollegium hatte die neuen Vorwürfe jedoch bereits am 12. Oktober der Bildungsdirektion gemeldet. Jetzt erkennt Reichmann die Dringlichkeit an und hat der Bildungsdirektion eine mündliche Weisung erteilt. Dem Fall soll nun oberste Priorität eingeräumt werden, um die Sachlage schnell zu klären.

Auslaufendes dienstrechtliches Verfahren und offene Fragen

Gegen den Schulleiter läuft bereits ein formelles dienstrechtliches Verfahren. Die Behörden prüfen die genannten Verstöße gegen geltende Richtlinien und Gesetze. Es ist jedoch noch unklar, wann das Verfahren abgeschlossen wird und welche konkreten Konsequenzen für den Schuldirektor folgen werden. Die Politik erwartet eine transparente Aufarbeitung, um das Vertrauen in die Schulverwaltung wiederherzustellen.

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Die Ereignisse zeigen die Spannungen auf, die entstehen können, wenn Führungskräfte mit internen Beschwerden umgehen. Die Beteiligten erwarten schnelle Klarheit über die Vorwürfe der Diskriminierung und der Zurückhaltung von Sicherheitsmeldungen. Solange das Verfahren läuft, bleibt die Situation an der Schule geprägt von Unsicherheit und Misstrauen zwischen der Schulleitung und dem Lehrpersonal.