Konflikt um AK-Direktor Manuel Ganahl und Geheimhaltung der Kandidatenbewertung

Interne Spannungen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg: Der Vorstand wirft Präsident Bernhard Heinzle vor, eine teure externe Evaluation für Manuel Ganahl und Franz Valandro vorenthalten zu haben.

Intern herrscht erheblicher Unmut innerhalb der Wirtschaftskammer Vorarlberg bezüglich der Besetzung der Führungspositionen. Der neu bestellte Direktor Manuel Ganahl hat seine Amtsgeschäfte am 1. Oktober 2026 offiziell übernommen, wobei er die Nachfolge von Andreas Lampert antrat. Parallel dazu wurde der langjährige Mitarbeiter Franz Valandro zum Direktor-Stellvertreter ernannt. Diese Personalentscheidung steht jedoch im Zentrum einer gravierenden internen Kontroverse um Transparenz und Verfahrensweise.

Verfahrensmängel bei der Direktorenbestellung

Der Auslöser für die aktuellen Konflikte ist die Information, dass AK-Präsident Bernhard Heinzle den mehr als elfköpfigen AK-Vorstand nicht über die Existenz einer externen Evaluierung der beiden Hauptkandidaten Manuel Ganahl und Franz Valandro informiert hat. Das Personalberatungsunternehmen, das diese Bewertung durchführte, wurde von der Kammerleitung engagiert, ohne den Vorstand in den Prozess einzubeziehen. Dies gilt als schwerwiegender Eingriff in die demokratischen Strukturen der Organisation, da rechtlich gesehen der Vorstand für die Bestellung eines neuen Direktors oder einer neuen Direktorin zuständig ist. Der AK-Präsident besitzt dabei lediglich ein Vorschlagsrecht, welches er in diesem Fall wahrnahm.

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Kritik von Vorstandsmitglied Michael Koschat

AK-Vorstandsmitglied Michael Koschat äußerte im Gespräch mit dem wpa erhebliche Bedenken bezüglich der aufgezeigten Praxis. Er erklärte, dass bei der entscheidenden Vorstandssitzung im Mai 2026 von Präsident Bernhard Heinzle der Eindruck erweckt worden sei, Manuel Ganahl sei der am besten geeignete Kandidat für das Amt des Direktors, während Franz Valandro die Position des Vize-Direktors einnehmen solle. Dieser Darstellung ist Koschat zufolge ohne Hintergedanken gefolgt worden. Erst viel später erfuhr man durch einen Kollegen aus dem Kontrollausschuss, dass der ehemalige Direktor Andreas Lampert und der aktuelle AK-Präsident Bernhard Heinzle bereits frühzeitig eine Kandidaten-Evaluierung bei der Firma Kathan & Sepp in Auftrag gegeben hatten.

Koschat wies darauf hin, dass eine solche Bestellung von großer strategischer Bedeutung für die Wirtschaftskammer Vorarlberg sei. Die Tatsache, dass der Vorstand seine Entscheidung auf Basis unvollständiger Informationen traf, wird als fatal angesehen. Der Vorstandsmitglied betonte, dass man eventuell anders entschieden hätte, hätte man von der existierenden externen Bewertung und ihren zentralen Ergebnissen gewusst. Diese Bewertung kostete 2880 Euro und wurde vom Vorstand bis zu diesem Zeitpunkt völlig ignoriert. Zudem deuten interne Informationen darauf hin, dass die Evaluierung keinesfalls eindeutig zugunsten von Manuel Ganahl ausgefallen sein könnte.

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Verteidigung durch AK-Präsident Bernhard Heinzle

Auf eine direkte Anfrage bestätigte Bernhard Heinzle, dass er den AK-Vorstand tatsächlich nicht über die Existenz der Kandidaten-Evaluierung informiert hat. Seine Begründung lautet, dass er dem Vorstand keine solche Information schuldig sei, da er ein gesetzliches Vorschlagsrecht besitze. Er habe die Existenz dieser Bewertung nicht als so wichtig erachtet, um den Vorstand explizit darauf hinzuweisen. Zudem erwähnte er, dass auch die anderen Präsidiumsmitglieder keine Kenntnis von der Evaluierung oder deren Ergebnissen hatten. Lediglich er selbst, der frühere Direktor Andreas Lampert sowie die beiden Kandidaten Manuel Ganahl und Franz Valandro waren über die Bewertung informiert, wobei die Kandidaten selbst bis heute keine detaillierten Ergebnisse einsehen konnten.

Heinzle führte aus, dass seit dem Herbst 2024 zahlreiche Gespräche innerhalb des Präsidiums geführt wurden, um zu klären, welche personelle Konstellation für die AK Vorarlberg am besten geeignet sei. Mit der im April 2025 in Auftrag gegebenen externen Bewertung habe er lediglich prüfen wollen, ob die Externen die interne Einschätzung teilen. Er gab zu, Präsidium und Vorstand über diese Maßnahme nicht informiert zu haben. Zu den konkreten Ergebnissen der Bewertung machte er keine genauen Angaben, betonte jedoch, dass die Entscheidung für die jetzige Konstellation im Gesamtpaket getroffen wurde und mehrere Faktoren berücksichtigt worden seien.

Ablauf des Übergangsprozesses und Ausblick

Laut Angaben von Präsident Bernhard Heinzle war es intern bereits lange Zeit klar, dass Manuel Ganahl den Posten des neuen Direktors übernehmen würde. Der Fahrplan für diesen Wechsel wurde der Belegschaft bereits im September 2025 kommuniziert. Manuel Ganahl startete seine Karriere in der Führungsebene bereits am 1. Oktober 2025 als Referent im Kammerbüro der Wirtschaftskammer Vorarlberg. In dieser Funktion sammelte er in Begleitung von Andreas Lampert Erfahrungen für die zukünftige Direktoren-Stelle. Ein weiterer Schritt in der Karriereleiter erfolgte per 1. Juni 2026, als sowohl Ganahl als auch Franz Valandro zum Vizedirektor bestellt wurden. Wenige Monate später trat Ganahl dann schließlich sein Amt als Direktor an.

Der Konflikt um die Transparenz der Personalentscheidung scheint jedoch noch nicht vollständig beigelegt. Mittlerweile hat der Kontrollausschuss diverse Fragen rund um die Bestellung und die durchgeführte Evaluierung beantwortet bekommen. Dennoch bleibt die Frage bestehen, wie sich diese Vorgehensweise auf das Vertrauen innerhalb der Organisation auswirken wird. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg steht nun vor der Aufgabe, ihre internen Kommunikationsstrukturen und Entscheidungsprozesse bei zukünftigen Besetzungen kritisch zu überprüfen, um ähnliche Vertrauensbrüche in der Führungsebene zu vermeiden.