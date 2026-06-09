Konflikt im Golfclub Luftenberg: Pächter weigert sich, das Feld zu räumen

Der Konflikt zwischen dem Präsidenten Karl Dauerböck und dem Pächter Andreas Windbichler eskaliert weiter im Golfclub Luftenberg. Der Pächter und sein Koch Walther Jäger weigern sich, das Feld zu räumen, obwohl der Pachtvertrag bereits gekündigt wurde.

Im Golfclub Luftenberg (Oberösterreich) eskaliert ein Konflikt zwischen dem Präsidenten Karl Dauerböck und dem Pächter Andreas Windbichler. Der Pächter und sein Koch Walther Jäger weigern sich, das Feld zu räumen, obwohl der Pachtvertrag bereits gekündigt wurde.

Der Vorstand hat den Pachtvertrag per 22. Mai 2026 gekündigt und eine Räumungsfrist bis 8. Juni gesetzt. Sollte das Lokal bis dahin nicht übergeben werden, droht eine Räumungsklage.

Parallel wird bereits ein neuer Pächter gesucht. Der Konflikt um das Klublokal Luftenberger Hof erinnert mehr an einen handfesten Vereinskrieg als an gepflegten Golfsport. Der Pächter und sein Koch beharren auf einem Vertrag, der erst 2030 ausläuft. Der Vorstand will den Pächter loswerden, um einen neuen Pächter einzustellen.

Der Konflikt um das Klublokal Luftenberger Hof eskaliert weiter und es ist noch nicht klar, wie die Sache ausgehen wird





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