Komplexe Gesetze belasten die Wirtschaft: Italien zahlt Milliarden, Österreich leidet mit

Unklare und komplizierte Gesetze verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Studien zeigen, wie die Wirtschaft durch schwer verständliche Rechtsvorschriften beeinträchtigt wird. Italien verliert jährlich Milliarden, Österreich hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Experten fordern Vereinfachungen und klarere Regeln, um Unternehmen zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Zu komplizierte Gesetze verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Studien zeigen, dass die Wirtschaft durch unklare und schwer verständliche Rechtsvorschriften stark beeinträchtigt wird. Italien verliert jährlich fast 110 Milliarden Euro aufgrund komplexer Gesetze . Auch in Österreich ist die Situation ähnlich, wo Unternehmen mit unübersichtlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Die Aufregung um die Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen verdeutlicht das Problem.

Diese Klauseln sollten ursprünglich dazu dienen, den Mietzins an die Inflation anzupassen. Doch die unterschiedlichen Interpretationen der Gerichte führten zu Verwirrung und Unsicherheit, was zu finanziellen Belastungen für Vermieter und Mieter führte. Ein Beispiel für die Komplexität der Rechtslage ist die lange Debatte um die Gültigkeit der Wertsicherungsklauseln. Verschiedene Gerichtsentscheidungen sorgten für Verwirrung, bis ein höherer Gerichtshof die Angelegenheit endgültig klärte. Die Rechtsunsicherheit in diesem Bereich zeigt, wie schwer es für Unternehmen und Bürger ist, sich in der Gesetzeslandschaft zurechtzufinden. Die Industriellenvereinigung (IV) betont, dass klare und verständliche Gesetze wichtig sind, um zusätzliche Kosten für Unternehmen zu vermeiden. Wenn alle italienischen Gesetze so klar formuliert wären wie die italienische Verfassung, könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes um fast fünf Prozent höher sein, was einer Steigerung von fast 110 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Die Ursache für diese wirtschaftlichen Verluste sind die unklaren, umfangreichen und widersprüchlichen Gesetze, die oft mit Verweisen auf andere Gesetze gespickt sind und selbst für Experten schwer zu interpretieren sind. Die Studie zeigt, dass unklare Gesetze die Wahrscheinlichkeit von Urteilsaufhebungen erhöhen und somit Unsicherheit über die Auslegung von Rechten und Pflichten schaffen. Diese Unsicherheit schreckt Investoren ab, bremst Innovationen und gefährdet das Unternehmenswachstum, was letztendlich das wirtschaftliche Potenzial des Landes reduziert. In Österreich ist die Situation zwar nicht eins zu eins mit Italien vergleichbar, aber auch hier stellen komplexe Gesetze ein großes Problem für die Wirtschaft dar. Politiker und Experten wie Sepp Schellhorn (Neos), der für Bürokratieabbau zuständig ist, weisen auf die Belastung hin, die durch die Vielzahl von Berichtspflichten und komplexen, oft widersprüchlichen Vorschriften entsteht. Die Rechtsunsicherheit führt zu höheren Kosten und erschwert die Planung für Unternehmen. Auch die Rechtsbranche selbst leidet unter dem Gesetzesdschungel. Anwälte beklagen unnötig hohe Transaktionskosten, ein unkalkulierbares Prozessrisiko und die Zunahme von Rechtsmitteln. Die Flut von unionsrechtlichen Normen, die oft unbestimmte Gesetzesbegriffe und uneinheitliche Terminologien enthalten, erschwert die Arbeit zusätzlich. Die nationale Umsetzung dieser Normen und die föderalen Zuständigkeiten mit unterschiedlicher Behördenpraxis in den Bundesländern verschärfen die Situation. Experten fordern klare Leitlinien von der EU und eine Vereinfachung des nationalen Rechts. Beispiele für die Komplexität sind die unübersichtliche Gewerbeordnung und die Schwierigkeiten, Gesetze wie das Mietrecht, das durch zahlreiche Novellierungen immer komplizierter geworden ist, zu verstehen und anzuwenden. Die übermäßige Anzahl von Paragraphen und Ziffern in Gesetzen wie dem Einkommensteuergesetz, die sich auf längst vergangene Wirtschaftsjahre beziehen, machen es für Bürger fast unmöglich, die geltenden Regeln zu verstehen. Studien schätzen, dass Unternehmen in Österreich jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro für die Einhaltung der Rechtsvorschriften ausgeben, was die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gefährdet





