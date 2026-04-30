Kommunen in Österreich kürzen Investitionen massiv – Eine Milliarde Euro weniger für Infrastruktur

Eine Umfrage des Gemeindebunds zeigt, dass vier von fünf österreichischen Gemeinden geplante Investitionen verschieben oder streichen mussten. Betroffen sind vor allem Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und öffentliche Einrichtungen. Der Gemeindebund fordert eine Zinsstützung für kommunale Kredite, um die Investitionskraft der Gemeinden zu stärken.

Die finanzielle Situation vieler österreich ischer Gemeinden ist angespannt, was zu erheblichen Einschränkungen bei Investitionen führt. Eine aktuelle Blitzumfrage des Gemeindebund s, an der 747 Kommunen teilnahmen, zeigt, dass vier von fünf Gemeinden im vergangenen Jahr geplante Projekte verschieben, reduzieren oder ganz absagen mussten.

Hochgerechnet auf alle 2092 österreichischen Gemeinden ergibt sich ein ausgesetztes Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro. Diese Entwicklung stellt eine ernsthafte Belastung für die lokale Infrastruktur, die Lebensqualität der Bürger und die regionale Wirtschaft dar. Besonders betroffen sind Bereiche wie Straßenbau, öffentliche Plätze, Energie- und Gebäudesanierungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Wasser- und Abwasserprojekte, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Schulen und Kindergärten. Es handelt sich hierbei nicht um vermeidbare Ausgaben, sondern um notwendige Investitionen, die das tägliche Leben der Menschen direkt beeinflussen.

Die Auswirkungen sind nicht nur auf die Gemeinden selbst beschränkt, sondern ziehen auch negative Konsequenzen für die Bauwirtschaft, Handwerksbetriebe und Planungsbüros nach sich. Die Gründe für diese Investitionszurückhaltung sind vielfältig. Hauptsächlich werden fehlende finanzielle Mittel im laufenden Budget genannt. Hinzu kommen hohe Finanzierungskosten, ein hoher Eigenmittelbedarf bei Förderprogrammen und die allgemeine Unsicherheit über die zukünftige Finanzentwicklung.

Gerade bei größeren Projekten stellen Finanzierungskosten und Kreditbelastungen ein erhebliches Hindernis dar. Die Gemeinden sehen sich gezwungen, Prioritäten zu setzen und notwendige Projekte aufzuschieben, um ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Die Situation wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2026 nicht verbessern. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass bereits jetzt oder in absehbarer Zeit Investitionen in über 70 Prozent der Gemeinden verschoben werden müssen.

Nur ein geringer Teil der Gemeinden geht davon aus, dass keine weiteren Verschiebungen zu erwarten sind. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und die Notwendigkeit, rasch Maßnahmen zu ergreifen, um die Investitionskraft der Gemeinden zu stärken. Die betroffenen Unternehmen, insbesondere Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Elektro-, Heizungs- und Sanitärbetriebe, Planer, Ziviltechniker, Vermesser sowie Tischlereien, spüren bereits jetzt die Auswirkungen der geringeren Auftragslage. Der Gemeindebund fordert daher einen umfassenden kommunalen Investitions-Turbo, der vor allem auf einer Zinsstützung für kommunale Investitionskredite basieren soll.

Angesichts eines geschätzten Kreditbedarfs von zwei Milliarden Euro in den kommenden Jahren plädiert der Gemeindebund für den gezielten Einsatz der angekündigten 200 Millionen Euro zur Zinsstützung kurz- und mittelfristiger kommunaler Infrastrukturkredite. Dies würde einen erheblichen Investitionsimpuls auslösen und die regionale Wirtschaft stärken. Die Gemeinden verfügen über die Fähigkeit, Projekte schnell umzusetzen und tragen somit maßgeblich zur Sicherung der Lebensqualität und zur Stärkung der regionalen Betriebe bei.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl betont, dass faire Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit notwendige Investitionen nicht weiter verzögert werden. Die Umfrage, die zwischen dem 20. und 27. April durchgeführt wurde, repräsentiert rund 36 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Die extrapolierte Investitionssumme von über einer Milliarde Euro und mehr als 5.000 Projekten basiert auf einer Hochrechnung und ist keine repräsentative Vollerhebung





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