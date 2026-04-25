Am Samstag fanden im Westjordanland und einem Teil des Gazastreifens Kommunalwahlen statt. Trotz der Möglichkeit zur Stimmabgabe äußerten viele Bürger Skepsis hinsichtlich tatsächlicher Veränderungen und betonen die anhaltende israelische Besatzung. Die Hamas stellte keine eigenen Listen auf.

Kommunalwahlen im Westjordanland und im Gazastreifen haben am Samstag stattgefunden, die erste Wahl seit dem Gaza-Krieg. Im Westjordanland waren fast 1,5 Millionen Menschen und in der Stadt Deir el-Balah im Gazastreifen 70.000 Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen.

Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr Ortszeit. Die Kandidaten der meisten Wahllisten stehen der Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas nahe oder sind unabhängig. Die Hamas, die im Gazastreifen regiert, hat keine eigenen Listen aufgestellt. In einigen Städten des Westjordanlandes, wie Nablus und Ramallah, gab es nur eine einzige eingereichte Liste.

Die Schließung der Wahllokale erfolgte im Westjordanland um 19.00 Uhr und im Gazastreifen um 17.00 Uhr, um eine Auszählung der Stimmen noch bei Tageslicht zu ermöglichen, was angesichts der Zerstörungen und Stromausfälle im Gazastreifen von Bedeutung ist. Die Vereinten Nationen betonten, dass diese Wahlen eine wichtige Gelegenheit für die Palästinenser darstellen, ihre demokratischen Rechte in einer äußerst schwierigen Zeit auszuüben. Der UNO-Koordinator Ramiz Alakbarov lobte die Wahlkommission für die Organisation eines glaubwürdigen Wahlprozesses.

Trotz der Möglichkeit zur Stimmabgabe äußerten viele Bürger jedoch Skepsis hinsichtlich tatsächlicher Veränderungen. Mahmoud Badr, ein Geschäftsmann aus Tulkarem, äußerte seine Zweifel und erklärte, dass die Kandidaten, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit, kaum Einfluss auf die Situation vor Ort haben werden. Er betonte, dass die israelische Besatzungsmacht die tatsächliche Kontrolle über Tulkarem ausübe und die Wahlen lediglich eine Inszenierung für die internationale Öffentlichkeit seien. Tulkarem beherbergt zwei Flüchtlingslager, die seit über einem Jahr unter israelischer Kontrolle stehen.

Im Gazastreifen, der seit über 20 Jahren von der Hamas kontrolliert wird, stellen diese Wahlen die erste seit der Parlamentswahl im Jahr 2006 dar, die die Hamas gewann. Die Palästinensische Autonomiebehörde führt die Wahlen im Gazastreifen zunächst nur in Deir el-Balah als eine Art Testlauf durch, um die Erfolgsaussichten oder mögliche Misserfolge zu bewerten, da es nach dem Krieg keine verlässlichen Meinungsumfragen gibt, wie Jamal al-Fadi, ein Politikwissenschaftler an der Al-Ashar-Universität in Kairo, erklärte.

Die Durchführung der Wahlen in Deir el-Balah soll somit als Indikator für die Stimmungslage der Bevölkerung dienen und die Möglichkeiten für zukünftige Wahlen im gesamten Gazastreifen einschätzen. Die begrenzten Wahlen unterstreichen die komplexen politischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen, vor denen die Palästinenser stehen. Die Skepsis der Bürger und die Dominanz der Fatah-nahen Listen im Westjordanland werfen Fragen nach der tatsächlichen Repräsentativität und dem Einfluss der Wahlen auf die politische Landschaft auf.

Die Situation in Tulkarem, wo die israelische Armee die Kontrolle hat, verdeutlicht die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der palästinensischen Autonomiebehörde und die anhaltende Besatzung





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