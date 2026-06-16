Kommentarrichtlinien bei VOL.AT: Meinungsfreiheit mit Grenzen

VOL.AT erläutert die Richtlinien für Kommentare: Unbequeme Kritik ist willkommen, doch Beleidigungen, Hetze und rechtswidrige Inhalte werden gelöscht. Die Plattform setzt auf Streitkultur und Respekt, um eine lebendige Debatte zu ermöglichen. Sensible Themen wie Todesfälle sind von der Kommentarfunktion ausgenommen.

Du hast dir Zeit für deinen Kommentar genommen - und plötzlich ist er weg. Der erste Gedanke: Bei VOL.AT wird kein Beitrag gelöscht, weil er unbequem ist oder die Regierung kritisiert.

Gelöscht wird nur, was gegen unsere Regeln verstößt. Meinungsfreiheit ist nicht gleich Regelverstoß. Klar, scharf, direkt - das darf alles sein. Kritik an der Regierung, an Unternehmen, an uns als Redaktion.

Ironie, Sarkasmus, ein Ton, der polarisiert. All das kann eine Debatte beleben. Wir wollen kein steriles Forum, in dem jeder höflich nickt. Wir wollen echte Diskussionen, auch unbequeme.

Was wir uns wünschen, ist Streitkultur - die Fähigkeit, jemanden, der anders denkt, als Gesprächspartner zu sehen und nicht als Feind. Denn wer nur unter Gleichgesinnten debattiert, debattiert nicht wirklich. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass jede Aussage ohne Konsequenzen bleibt. Die Grenze liegt dort, wo aus Kritik ein persönlicher Angriff wird.

Beleidigungen, Hetze oder rechtswidrige Inhalte fallen nicht darunter, weder im echten Leben noch in unseren Foren. Diese Grenze gilt für alle, ohne Ausnahme. Angriffe auf Menschen wegen Herkunft, Religion, politischer Überzeugung oder anderer Merkmale, dazu Gewaltverherrlichung und Aufrufe zu Gewalt gegen demokratische Institutionen. Solche Beiträge schüchtern andere ein und zerstören die Diskussion, statt sie zu führen.

Wer beleidigt wird, klinkt sich aus. Dann reden nur noch die Lautesten. Spam und Mehrfachpostings. Wir können fremde Seiten nicht prüfen, dahinter stecken oft Werbung, Betrug oder Schadsoftware.

Geht es um eine seriöse Quelle, nennen Sie sie einfach im Text. Niemand darf hier ungefragt bloßgestellt werden, das verletzt Persönlichkeitsrechte. Ein Hinweis, der wichtig ist: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer andere beleidigt, verleumdet oder zu Hass aufruft, riskiert nicht nur die Löschung seines Beitrags, sondern auch eine Sperre seines Accounts und rechtliche Konsequenzen bis hin zu einer Anzeige.

Es gibt Artikel, bei denen wir die Kommentarfunktion komplett deaktivieren - vor allem bei Berichten über Todesfälle, Suizide oder schwere persönliche Schicksale. Aus Respekt gegenüber Betroffenen und ihren Angehörigen schließen wir das Forum bei besonders sensiblen Themen, um Spekulationen und verletzliche Kommentare zu vermeiden. Unbequeme Meinungen, scharfe Kritik, Ironie, Widerspruch, auch wenn er uns als Redaktion direkt trifft. Aber auch Zustimmung, Lob, persönliche Erfahrungen und Geschichten.

All das macht eine Debatte erst lebendig. Unsere Plattform lebt vom Vertrauen der Menschen, die sie täglich nutzen. Dieses Vertrauen können wir nur halten, wenn sich alle sicher fühlen, ihre Meinung zu sagen, ohne Angriffe und ohne Hetze. Das ist kein Widerspruch zur Meinungsfreiheit, das ist ihre Voraussetzung.

Kommt vor, wir sind kein Algorithmus. Wer meint, sein Kommentar wurde zu Unrecht gelöscht, schreibt uns einfach. Wer hingegen einen Kommentar sieht, der über die Stränge schlägt, kann ihn über den Melden-Button melden. Das hält das Forum sauber, für alle.

Stelle uns diese gerne direkt in den Kommentaren unter diesem Artikel. Wir lesen mit und antworten





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